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- Киев
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Из-под руин в Киеве чрезвычайщики спасли двух котиков (фото)
Несмотря на масштабные разрушения, спасатели достали живых котов из-под завалов.
В Киеве в ночь на 25 апреля на месте российского удара по жилому дому чрезвычайщики нашли и спасли двух котиков.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Спасатели обнаружили котиков на месте сплошных разрушений после российского ракетного удара, совершенного в ночь на 24 апреля. Пушистики были напуганы, но не повреждены.
Чрезвычайщики передали животных работникам Общества Красного Креста Украины.
Напомним, по состоянию на утро 25 апреля в Святошинском районе Киева завершили поисково-спасательные работы на месте удара по дому. Известно о 12 погибших и 87 пострадавших.