Из-под руин в Киеве чрезвычайщики спасли двух котиков (фото)

Один из котов, которых спасли работники ГСЧС в Киеве / © ГСЧС Украины

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В Киеве в ночь на 25 апреля на месте российского удара по жилому дому чрезвычайщики нашли и спасли двух котиков.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Спасатели обнаружили котиков на месте сплошных разрушений после российского ракетного удара, совершенного в ночь на 24 апреля. Пушистики были напуганы, но не повреждены.

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Чрезвычайщики передали животных работникам Общества Красного Креста Украины.

Один из котов, которых спасли работники ГСЧС в Киеве / © ГСЧС Украины

Напомним, по состоянию на утро 25 апреля в Святошинском районе Киева завершили поисково-спасательные работы на месте удара по дому. Известно о 12 погибших и 87 пострадавших.