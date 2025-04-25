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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Из-под руин в Киеве чрезвычайщики спасли двух котиков (фото)

Несмотря на масштабные разрушения, спасатели достали живых котов из-под завалов.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Один из котов, которых спасли работники ГСЧС в Киеве

Один из котов, которых спасли работники ГСЧС в Киеве / © ГСЧС Украины

В Киеве в ночь на 25 апреля на месте российского удара по жилому дому чрезвычайщики нашли и спасли двух котиков.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Спасатели обнаружили котиков на месте сплошных разрушений после российского ракетного удара, совершенного в ночь на 24 апреля. Пушистики были напуганы, но не повреждены.

Чрезвычайщики передали животных работникам Общества Красного Креста Украины.

Один из котов, которых спасли работники ГСЧС в Киеве / © ГСЧС Украины

Один из котов, которых спасли работники ГСЧС в Киеве / © ГСЧС Украины

Напомним, по состоянию на утро 25 апреля в Святошинском районе Киева завершили поисково-спасательные работы на месте удара по дому. Известно о 12 погибших и 87 пострадавших.

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Дата публикации
Количество просмотров
40
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