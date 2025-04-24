"Из-под руин слышны телефонные звонки": Клименко рассказал последние новости об ударе РФ по Киеву

Ночью РФ ударила по Киеву. / © Associated Press

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Ночью армия РФ нанесла мощный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев. Погибли по меньшей мере девять человек, а более 70 получили травмы.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

В столице спасатели работали на 13 локациях. Больше всего пострадал Святошинский район. Там идет разбор завалов разрушенного дома.

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"Из-под руин слышны телефонные звонки. Поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже получили всех. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия", - подчеркнул министр внутренних дел.

По словам Клименко, на каждой локации, где пострадали люди, привлечены психологи ГСЧС и полиции.

Дата публикации 08:28, 24.04.25 Количество просмотров 89 В Святошинском районе Киева женщина оплакивает погибшую маму

Кроме того, глава МВД сообщил, что около 40 очагов возгорания ликвидировали спасатели ГСЧС этой ночью в девяти регионах. Этой ночью под массированным комбинированным ударом РФ были Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельнитчина, Сумщина и Запорожье. В частности, в Житомирской области российские войска нанесли повторный удар по прибывшему на тушение пожару подразделению ГСЧС. Пострадал 39-летний спасатель.

Как сообщалось, под завалами дома, куда попала ракета РФ, ищут людей. Там проживало 15 человек, нашли только шестерых.