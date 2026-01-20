Из Киева уже выехало 600 тыс. человек: Кличко о самой тяжелой зиме в истории города

Кличко советует киевлянам уезжать и предупреждает об угрозе / © ТСН

Около 600 000 жителей Киева выехали из города с начала января после призыва Виталия Кличко временно покинуть город из-за масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре, которые приводили к отключениям электроэнергии, отопления и воды в морозы до -20°C.

Об этом заявил сам мэр столицы в интервью The Times.

Виталий Кличко предупредил, что Путин ведет Киев к гуманитарной катастрофе. «Россияне хотят устроить гуманитарную катастрофу в нашем родном городе, чтобы люди замерзли зимой», — сказал он.

Мэр посоветовал киевлянам «уехать, если могут», пока аварийные бригады пытаются возобновить электроснабжение в заснеженном Киеве.

По данным мэра, в этом месяце столицу, где проживают более 3 миллионов человек, уже покинули 600 000 человек.

«Ситуация критическая с основными услугами — отоплением, водоснабжением, электроэнергией», — признал Кличко.

По его словам, не имея возможности поддерживать нужную температуру, власти были вынуждены слить воду из централизованной системы отопления и водоснабжения Киева, чтобы предотвратить превращение воды в лед и разрывы труб во время расширения.

В некоторых домах настолько холодно, что жильцы не могут пользоваться туалетом, потому что вода замерзла в унитазе, а на подоконнике образовались сосульки от конденсата.

34-летняя киевлянка Анастасия пообщалась с The Times. Женщина пытается ухаживать за своими детьми, шестилетним Евгением и четырехлетней Аней, дома, поскольку школы и детские сады не могут вновь открыться после удара 9 января.

«Каникулы продлены до 1 февраля, потому что в детском саду нет электричества, поэтому дети сидят там и мерзнут. В школе тоже самое. Но у нас тоже нет отопления уже две недели. У нас на кухне газовая плита, но детские спальни полностью обледенели», — рассказывает Анастасия.

Эксперты говорят, что если канализационную систему водоотвода быстро не восстановить, болезни, вероятно, распространятся и город начнет закрываться.

«Вода — это ключ. Если россияне будут продолжать препятствовать поставке воды в такой огромный город, это создает риск полного коллапса. Люди не могут стирать, готовить еду или убирать», — сказал Тарас Загородний, глава Национальной антикризисной группы.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице без тепла остаются 4 тысячи многоэтажек.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что в Киеве на вечер 20 января более миллиона потребителей оставались без электричества.

Напомним, ночью 20 января российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву.

После этой атаки пол Киева осталось без отопления. В столице не действуют графики отключения света.