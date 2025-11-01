История Миши из "Теремков": пес больше не беспризорный, но в Сети новые споры

Пес Миша / © соцмережі

Пес Миша из Киева, которого не пустили в метро во время тревоги, нашел дом. В то же время в Сети обсуждают неожиданное решение скрывать забравшую собаку семью.

Об этом пишет Patron Pet Centr.

Поиск семьи для Миши: как происходил процесс

История Миши, как известно, облетела всю страну. Его временно приютить в Patron Pet Center. Там собака смогла прийти в себя, пройти обследование и социализацию. Уже через несколько недель началась процедура адопции.

По словам представителей центра, многие изъявляли желание пообщаться с Мишей и едва не сразу забрать к себе. Впрочем, зоозащитники решили не спешить.

«Наша задача – чтобы эта собака не осталась на улице и о ней была адекватная забота. С центра собаки на улицу не возвращаются. Если у центра есть хотя бы 1% сомнения, что собака может вернуться на улицу, мы туда не отдадим», — заверили в центре.

В конце концов, для собаки выбрали лучших кандидатов из всех, оставивших заявки. Там считают, что это самая лучшая история, которая могла произойти с Мишей. Теперь у пса есть собственный паспорт.

«Дело не в породе, дело в душе. У собак нет пород. Порода есть только у людей. И наличие души определяет наличие породы», – сказал журналист Алексей Суханов.

Реакция Сети

Под сообщением центра пользователи Сети оставляют десятки комментариев. Украинцы недовольны, что

Так в какую семью именно Миша попал? Кто они? Покажите это место. Покажите Мишу вместе с этими людьми пожалуйста.

В смысле ради безопасности не показываете??? А может, его вообще уже нет

семью можете не показывать, а Мишу в новом доме покажите, пожалуйста. Его беспокоилась вся страна. Сделайте нормальные фото и видео, где он будет хорошо виден. Это ведь не трудно сделать. И у людей не будет вопросов.

Удивительно. Почему не показать новую семью и условия, в которых сейчас живет Миша?

А почему не показываете новых хозяев Миши? Что это за секрет? Это не очень хорошо. возникает много вопросов хорошо ли там собачке…

Где Миша! Вопрос остается открытым. Что вы скрываете?

Я счастлива к стенам по спине, но можно увидеть Мишу в этой семье? Хозяев можно не показывать, но как ему там вся страна об этом ожидала обзор и волновалась миллионами людей

Урао!!!! Пусть малышу повезет

Тайна "усыновления»!!! Пусть будет счастливым хвостиком в хорошей семье!!!

Наличие души определяет наличие породы. Гениально. Это и о людях. Пусть Миша радуется жизни!

Как мы писали ранее, история бездомного пса Миши вызвала большой резонанс в обществе. Собака жила возле станции метро «Теремки» в Киеве.

Да, пушистик годами скрывался в метро от обстрелов. Но однажды ему запретили войти, и это вызвало негодование общественности. Впоследствии зоозащитники решили забрать собаку с улицы, однако споры по поводу его судьбы только усилились.

«Жизнь Мешки в опасности на улице, потому что ее могут ежесекундно накормить ядом! Метрополитен назвал Мишу талисманом Теремков и позволил ему скрываться от опасности. На самом деле, в метро его все любили. Над собакой нависла угроза смерти. Большинство людей это не осознают, но зоозащита знает, с чем имеет дело! Поэтому мы решили немедленно забирать Мишу с улицы! — написали на странице ОО Защита животных «Плюшка».

Все подробности истории облетевшей Сеть Миши — читайте в материале ТСН.ua.