- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 129
- Время на прочтение
- 1 мин
Использовал соцсети и угрозы: на Киевщине педофил заставлял детей сниматься в порно
В Борисполе разоблачен 48-летний мужчина, который использовал соцсети для изготовления и распространения детской порнографии.
В Киевской области полицейские разоблачили и сообщили о подозрении 48-летнему жителю Борисполя, который в течение длительного времени изготовлял и распространял детскую порнографию с использованием социальных сетей. Злоумышленник наладил контакт с малолетними, заставлял их к участию в создании порнографических материалов и распространял эти файлы в интернете.
Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.
«В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина в период 2021 года, используя социальные сети, производил фото- и видеоматериалы порнографического содержания с участием детей. В дальнейшем он распространял эти файлы через Интернет и принуждал детей к участию в создании новых материалов, применяя психологическое давление и угрозы», — говорится в сообщении.
Следователи, при процессуальном руководстве Бориспольской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении по фактам изготовления и распространения детской порнографии и совершении развратных действий в отношении малолетних лиц (ч. 4 ст. 301-1, ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.
Теперь злоумышленнику грозит суровое наказание за совершение развратных действий и распространение запрещенного контента.
Напомним, в Киеве подозревают известного спортсмена в сексуальном насилии над 11-летней девочкой.