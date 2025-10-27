ТСН в социальных сетях

Использовал соцсети и угрозы: на Киевщине педофил заставлял детей сниматься в порно

В Борисполе разоблачен 48-летний мужчина, который использовал соцсети для изготовления и распространения детской порнографии.

Светлана Несчетная
Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении

Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении / © Полиция Киева

В Киевской области полицейские разоблачили и сообщили о подозрении 48-летнему жителю Борисполя, который в течение длительного времени изготовлял и распространял детскую порнографию с использованием социальных сетей. Злоумышленник наладил контакт с малолетними, заставлял их к участию в создании порнографических материалов и распространял эти файлы в интернете.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

«В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина в период 2021 года, используя социальные сети, производил фото- и видеоматериалы порнографического содержания с участием детей. В дальнейшем он распространял эти файлы через Интернет и принуждал детей к участию в создании новых материалов, применяя психологическое давление и угрозы», — говорится в сообщении.

Следователи, при процессуальном руководстве Бориспольской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении по фактам изготовления и распространения детской порнографии и совершении развратных действий в отношении малолетних лиц (ч. 4 ст. 301-1, ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.

Теперь злоумышленнику грозит суровое наказание за совершение развратных действий и распространение запрещенного контента.

Напомним, в Киеве подозревают известного спортсмена в сексуальном насилии над 11-летней девочкой.

