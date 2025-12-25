ТСН в социальных сетях

Инцидент с водителем-беглецом в Киеве: полиция показали запись с бодикамер

Правоохранители показали запись с бодикамер, на которой зафиксирован конфликт с убегающим от патруля в Киеве мужчиной.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Полиция Киева

Полиция Киева / © скриншот с видео

Вчера, 24 декабря, в Дарницком районе Киева стражи порядка остановили 48-летнего водителя Mitsubishi для проверки. Мужчина внезапно начал движение и совершил наезд на полицейского. Правоохранители показали запись с бодикамерами.

Об этом сообщает полиция Киева.

Как известно, правоохранитель получил телесные повреждения, а нарушитель скрылся с места происшествия.

«Во время преследования полицейские разыскали авто злоумышленника на улице Каунасской. Кормчий не реагировал на законные требования правоохранителей и закрылся в авто, поэтому сотрудники полиции разбили стекло, открыли дверь принудительно и задержали мужчину», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное производство по факту сопротивления работнику правоохранительного органа при исполнении им своих служебных обязанностей. Мужчине готовятся сообщить о подозрении.

Напомним, в Киеве полицейские задержали беглого водителя . Нарушитель сопротивлялся, совершил наезд на правоохранителя и скрылся, пытаясь избежать ответственности.

