- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 128
- Время на прочтение
- 1 мин
Инцидент с водителем-беглецом в Киеве: полиция показали запись с бодикамер
Правоохранители показали запись с бодикамер, на которой зафиксирован конфликт с убегающим от патруля в Киеве мужчиной.
Вчера, 24 декабря, в Дарницком районе Киева стражи порядка остановили 48-летнего водителя Mitsubishi для проверки. Мужчина внезапно начал движение и совершил наезд на полицейского. Правоохранители показали запись с бодикамерами.
Об этом сообщает полиция Киева.
Как известно, правоохранитель получил телесные повреждения, а нарушитель скрылся с места происшествия.
«Во время преследования полицейские разыскали авто злоумышленника на улице Каунасской. Кормчий не реагировал на законные требования правоохранителей и закрылся в авто, поэтому сотрудники полиции разбили стекло, открыли дверь принудительно и задержали мужчину», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное производство по факту сопротивления работнику правоохранительного органа при исполнении им своих служебных обязанностей. Мужчине готовятся сообщить о подозрении.
Напомним, в Киеве полицейские задержали беглого водителя . Нарушитель сопротивлялся, совершил наезд на правоохранителя и скрылся, пытаясь избежать ответственности.