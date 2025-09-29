Институт кардиологии имени академика Стражеско продолжает работу после российской атаки, но есть погибшие

Институт кардиологии / © Міністерство охорони здоров'я України

Институт кардиологии имени академика М.Д. Стражеско сообщил, что продолжает работать в штатном режиме и принимает пациентов.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В результате утренней атаки россиян наибольшие повреждения получили отделения, которые располагались на третьем, четвертом и пятом этажах пораженного здания: эндокринной кардиологии и дислипидемии, а также хронической ишемической болезни сердца.

Пациентов из этих отделений перевели в другие подразделения Института. Сейчас идет оценка убытков и определение объема восстановительных работ.

Но самое страшное — в результате обстрела здесь погибли люди: пациент и медработница. В Институте выразили искренние соболезнования семьям погибших и всем, кто понес потери или ранения из-за очередного террора со стороны России.

Как мы писали, в ночь на 28 сентября РФ массированно ударила по Киеву беспилотниками и ракетами . К сожалению, есть жертвы.