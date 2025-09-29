- Дата публикации
Институт кардиологии имени академика Стражеско продолжает работу после российской атаки, но есть погибшие
В результате утреннего российского удара по столице пострадало здание Института кардиологии — погибли пациент и медработница.
Институт кардиологии имени академика М.Д. Стражеско сообщил, что продолжает работать в штатном режиме и принимает пациентов.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
В результате утренней атаки россиян наибольшие повреждения получили отделения, которые располагались на третьем, четвертом и пятом этажах пораженного здания: эндокринной кардиологии и дислипидемии, а также хронической ишемической болезни сердца.
Пациентов из этих отделений перевели в другие подразделения Института. Сейчас идет оценка убытков и определение объема восстановительных работ.
Но самое страшное — в результате обстрела здесь погибли люди: пациент и медработница. В Институте выразили искренние соболезнования семьям погибших и всем, кто понес потери или ранения из-за очередного террора со стороны России.
Как мы писали, в ночь на 28 сентября РФ массированно ударила по Киеву беспилотниками и ракетами . К сожалению, есть жертвы.