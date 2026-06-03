Их мать погибла, ведя детей в укрытие: в каком состоянии мальчики, раненые при ударе по Киеву

Удар по Киеву / © Управление ГСЧС Киева

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После российской атаки на Киев в ночь на 2 июня в больницу «Охматдет» госпитализировали двоих детей, получивших ранения при обстреле. Самое тяжелое состояние — у 2-летнего мальчика, которому врачи уже провели срочную операцию.

Об этом сообщает «Общественное».

У 4-летнего ребенка медики диагностировали ушиб и гематому мягких тканей левого бедра. После обследования и оказания помощи он был отпущен на амбулаторное лечение.

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Более сложные травмы получил младший мальчик: у него взрывной перелом локтя, множественные раны туловища и лицо с обломками посторонних тел в мягких тканях. После стабилизации состояния врачи провели операцию и установили аппарат наружной фиксации. Ребёнок находится под постоянным наблюдением в отделении ортопедии и травматологии. Впереди длительное лечение и реабилитация, а также последующее оперативное вмешательство.

Также в критическом состоянии находится бабушка мальчиков.

Напомним, в Киеве во время массированной атаки РФ в ночь на 2 июня женщина погибла дорогой до укрытия, когда вместе с двумя детьми пыталась скрыться от обстрела. Детей госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь. По данным городских служб, инцидент произошел в Шевченковском районе во время одного из попаданий в жилищную инфраструктуру.

Речь идет о 29-летней Веронике. Родственники отмечают, что любили ее за доброту, отзывчивость и большое сердце.

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«Невозможно смириться с тем, что его больше нет рядом. Ее уход стал большой болью для всей семьи. Но память о ее смехе, ее любви и доброй душе останется с нами навсегда», — отметила родственница погибшей Анжела.

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