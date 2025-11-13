Игра, музыка и дружба: в Киеве стартует "Халабуда Фест"

В Киеве состоится фестиваль для детей / © Credits

В Киеве 16 ноября 2025 года стартует первый из серии детских фестивалей «Халабуда Фест».

Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Это креативное пространство музыки, общения, самовыражения и культуры, созданное прежде всего для того, чтобы поддержать детей и семьи военнослужащих, ветеранов, погибших и пропавших без вести защитников, а также семьи гражданских жителей Киева.

«Халабуда Фест» — это теплое пространство встречи, игры и творческого взаимодействия детей военных и гражданских. Мы хотим, чтобы дети, пережившие потерю, разлуку или вызовы войны почувствовали себя частью сообщества, которое будет создавать «Халабуда Фест» по всей Украине. Сообщество взаимоподдержки и сотворчества.

Гостей ждут:

Большой концерт на главной сцене: DJ Grim, The Unsleeping, VSIVDOMA.

«Халабуды психологической поддержки» — безопасные укрытия для общения.

«ХалаФуда» — локация кулинарно-патриотического воспитания от участника «МастерШеф» и действующего военнослужащего Валентина Брайчука.

Школа диджеинга от ProDJ School.

Мастер-классы и интерактивные зоны.

Public talks от популярных блогеров и культурных деятелей.

Интерактивные пространства для отдыха.

Вход на фестиваль — бесплатный.

Где: POCHAYNA EVENT HALL (просп. Степана Бандеры, 23)

Когда: с 12:00 до 21:00

Миссия «Халабуда Фест» — поддержать ментальное состояние детей, которые пережили вызовы войны, вернуть им ощущение дома, достоинства и доверия. Мы создаем пространство, где дружба, творчество и радость снова становятся частью жизни. Где дети могут свободно взаимодействовать, поддерживать друг друга и развиваться вместе.

Организаторы: платформа Культурные силы и МОО «Проект».

Дальше будет: первый фестиваль состоится в Киеве, а уже 6 декабря «Халабуда Фест» посетит одновременно Харьков, Львов и Одессу. До завершения учебного года планируется как минимум шесть фестивалей, чтобы охватить все областные центры Украины. В перспективе — создание сети физических пространств и профессиональных команд, которые будут помогать детям военных в регионах.