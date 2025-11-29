Игнат назвал опасные воздушные цели, которыми РФ могла ночью атаковать Киев

Киев. / © Associated Press

Российская армия снова стала активнее применять быстрые реактивные дроны. По всей вероятности, этой ночью такие беспилотники также были применены.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "КИЕВ24" .

"Мы пишем о дронах типа "Шахед", "Гербера" и других типов, которые и могут быть реактивными БпЛА. Они время от времени применяются, нет их массового использования, но они попадают тоже в статистику", - подчеркнул он.

По словам представителя ПС, подтвердить использование реактивных дронов во время атаки этой ночью можно будет после того, как найдутся соответствующие обломки. Впрочем, объяснил Игнат, этот тип БПЛА можно идентифицировать и по их скорости.

"Но обнаруживают их и идентифицируют также и по скорости, и по параметрам полета, можно понять, что это был за дрон, поэтому более подробная информация об этом, возможно, появится позже", - добавил руководитель ПС ВСУ.

Напомним, ночью против 29 ноября РФ совершила массированную атаку по Украине. Оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киевщина.

В частности, россияне выпустили 596 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов). Силы ПВО уничтожили 558 вражеских дронов.

