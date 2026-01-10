Идите на оранжевое: в Киеве устанавливают палатки, где можно спастись от холода

Палатка для обогрева в Киеве

В Киеве устанавливают дополнительные пункты обогрева. В сети появляются фото оранжевых палаток, которые развернули на улице Радунской и Милославской. Палатки появились рядом с жилыми домами.

Жители улицы Радунской говорят, что для них это настоящее спасение в такой сильный мороз, потому что электроэнергии в их домах нет уже более 37 часов.

Оранжевые палатки для обогрева устанавливают специалисты столичной ГСЧС.

«На левом берегу Киева мы разворачиваем дополнительные палатки для обогрева. Уже развернуто 7 палаток, и еще будем устанавливать дополнительные. Общее количество будет известно, когда закончим работу», — рассказали ТСН.ua в ГСЧС Киева.

Пункт обогрева на улице Милославской / © из соцсетей

Пункт обогрева на улице Радунской / © из соцсетей

Киевские спасатели объясняют, что по Киеву установлены стационарные «Пункты несокрушимости», которые размещаются при пожарно-спасательных частях, таких пунктов примерно 34.

«Сейчас мы дополнительно разворачиваем около 10 палаток для обогрева. Больше всего их будет на левом берегу», — добавляют спасатели.

В оранжевых палатках очень тепло. Они обогреваются тепловыми пушками, есть генераторы.

«Как и во всех пунктах несокрушимости в палатках можно согреться, выпить горячего чая, зарядить телефон и другие гаджеты», — уверяют спасатели.

Напомним, в Киеве было введено аварийное отключение электроэнергии и остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта. По состоянию на 16:00 субботы, 10 января, ситуация наладилась: энергетики восстанавливают общее питание, а теплоноситель уже начал поступать в дома.