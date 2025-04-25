- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 124
- Время на прочтение
- 1 мин
ГСЧС: спасатели не останавливают аварийные работы на месте ракетного удара в Киеве
В Святошинском районе Киева спасатели продолжают ликвидацию последствий ракетного удара.
Спасатели не прекращают аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара по жилому дому в Святошинском районе Киева.
Об этом пишет ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.
С начала работ разобрано и вывезено 1280 куб. строительный мусор.
С помощью роботизированной техники эвакуированы 9 поврежденных автомобилей.
Напомним, что в результате российского ракетного удара по Святошинскому району Киева количество погибших возросло до 12 человек .