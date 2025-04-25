ГСЧС: спасатели не останавливают аварийные работы на месте ракетного удара в Киеве

Удар по Киеву

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Спасатели не прекращают аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара по жилому дому в Святошинском районе Киева.

Об этом пишет ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.

С начала работ разобрано и вывезено 1280 куб. строительный мусор.

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С помощью роботизированной техники эвакуированы 9 поврежденных автомобилей.

Напомним, что в результате российского ракетного удара по Святошинскому району Киева количество погибших возросло до 12 человек .