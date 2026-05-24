ГСЧС показала жуткие фото ужасной атаки РФ на Киев: пылали дома, школа и общежитие

Атака на Киев

В ночь на 24 мая Россия совершила массированную атаку на Киев , в результате которой в разных районах столицы вспыхнули масштабные пожары, разрушены жилые дома, повреждены школа, общежитие, торговый центр и бизнес-центр, есть погибший и пострадавшие.

В ГСЧС сообщили, что российские обстрелы повлекли за собой разрушение гражданской инфраструктуры сразу в нескольких районах столицы. Спасатели всю ночь ликвидировали последствия ударов, эвакуировали людей и тушили пожары.

В Дарницком районе загорелась кровля двухэтажного общежития на площади около 150 квадратных метров. Чрезвычайники эвакуировали жителей здания.

Одни из самых серьезных разрушений зафиксировали в Шевченковском районе. Там из-за российской атаки возник пожар в школе на втором этаже площадью 300 квадратных метров. Также в пятиэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда и пожар с первого по пятый этажи.

Кроме того, в районе зафиксировали попадание в бизнес-центр и пожар на территории рынка. В одном из девятиэтажных жилых домов удар пришелся между восьмым и девятым этажами — предварительно погиб человек. Также повреждено здание музея Главного управления ГСЧС в Киевской области. Поступила информация о людях, заблокированных в укрытии после попадания в жилой дом.

В Днепровском районе из-за атаки вспыхнул пожар в частном доме и на территории гаражного кооператива.

В Деснянском районе россияне ударили по торговому центру и зданию супермаркета. Также горело пять гаражных боксов.

В Святошинском районе сообщают о попадании в девятиэтажный жилой дом.

В Соломенском районе пожар возник на 23 этаже 24-этажки. Также повреждены складские помещения в промышленной зоне.

В Оболонском районе горел жилой дом, а также произошел пожар в 16-этажной высотке на уровне 12-13 этажей. Кроме того, загорелся строительный гипермаркет.

В Печерском районе пожар возник на 13-м этаже 20-этажной новостройки, также горела бытовка рядом с домом.

Пока информация об окончательном количестве жертв и пострадавших уточняется.

