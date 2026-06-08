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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
138
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1 мин

Грозы и сильный дождь: в Киевской области ожидается ухудшение погодных условий

КОВА предупредила жителей Киевской области об ухудшении погодных условий.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Гроза, жара

Гроза, жара

В Киевской области предупреждают об опасных метеорологических явлениях. В ближайшие дни 8 июня и до конца дня ожидаются грозы и сильный дождь.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

Объявлен I уровень опасности (желтый).

Синоптики предостерегают, что ухудшение погодных условий может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на движение транспорта.

Жители региона призывают быть осторожными и учитывать погодные условия при планировании поездок и пребывании на улице.

Как сообщалось, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Да, в ряде регионов прогнозируют грозы и значительные осадки. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях, которые могут осложнить ситуацию в стране в ближайшее время. По прогнозам, в ряде областей возможны грозы и сильные дожди.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
138
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