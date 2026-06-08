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- Киев
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Грозы и сильный дождь: в Киевской области ожидается ухудшение погодных условий
КОВА предупредила жителей Киевской области об ухудшении погодных условий.
В Киевской области предупреждают об опасных метеорологических явлениях. В ближайшие дни 8 июня и до конца дня ожидаются грозы и сильный дождь.
Об этом сообщает Киевская ОВА.
Объявлен I уровень опасности (желтый).
Синоптики предостерегают, что ухудшение погодных условий может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на движение транспорта.
Жители региона призывают быть осторожными и учитывать погодные условия при планировании поездок и пребывании на улице.
Как сообщалось, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Да, в ряде регионов прогнозируют грозы и значительные осадки. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях, которые могут осложнить ситуацию в стране в ближайшее время. По прогнозам, в ряде областей возможны грозы и сильные дожди.