Грозы и сильный дождь: в Киевской области ожидается ухудшение погодных условий

Гроза, жара

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В Киевской области предупреждают об опасных метеорологических явлениях. В ближайшие дни 8 июня и до конца дня ожидаются грозы и сильный дождь.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

Объявлен I уровень опасности (желтый).

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Синоптики предостерегают, что ухудшение погодных условий может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на движение транспорта.

Жители региона призывают быть осторожными и учитывать погодные условия при планировании поездок и пребывании на улице.

Как сообщалось, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Да, в ряде регионов прогнозируют грозы и значительные осадки. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях, которые могут осложнить ситуацию в стране в ближайшее время. По прогнозам, в ряде областей возможны грозы и сильные дожди.

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