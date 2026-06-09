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Грозы и очень сильный дождь: синоптики дали подробный прогноз погоды в Киеве на 9 июня
Погода в столичном регионе 9 июня готовит неприятный сюрприз в виде затяжных летних дождей и свежего северо-западного ветра.
В Киеве и Киевской области 9 июня ожидается облачная и дождливая погода с грозами и северо-западным ветром. Синоптики советуют жителям столицы не выходить из дома без зонтов, поскольку в течение дня осадки могут существенно усилиться.
Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в столице 9 июня будут дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от +22 до +23 градусов тепла.
По прогнозу Укргидрометцентра на Киевщине и в городе Киеве 9 июня будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах от +13 до +18 градусов тепла, днем ожидается от +20 до +25 градусов тепла.
В столице ночью столбики термометров будут показывать от +14 до +16 градусов тепла, днем ожидается от +21 до +23 градусов выше нуля.
Как сообщают на погодном портале Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве 9 июня весь день. Утром ожидается мелкий дождь, после обеда — очень сильный дождь с грозой.
Температура воздуха будет колебаться от +15 градусов тепла ночью до +21 градуса тепла днем.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 9 июня.
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