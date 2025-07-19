Грозит ли Киеву "транспортный коллапс": эксперт о движении в столице во время войны

Автомобильная пробка / © Getty Images

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Таких пробок, которые были в Киеве до полномасштабной войны, теперь не наблюдается. «Транспортный коллапс», которым часто пугают медиа, является абсолютной манипуляцией, поскольку такого термина в транспортном планировании вообще не существует.

Об этом рассказал преподаватель кафедры городского строительства КНУСА и директор команды «ПроМобильность» Дмитрий Беспалов в интервью «РБК-Украина».

По его словам, война сильно сказалась на трафике Киева.

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«Сперва Киев был пустой, примерно как во время карантина из-за COVID. За 30+ минут можно было доехать до любой точки: Печерска или Дарницы. С парковкой проблем не было. Но все равно люди много ездили: было 300 тысяч активных автомобилей. Когда автомобилей становится меньше полумиллиона, Киев абсолютно проездной, и все прекрасно», — отметил Беспалов.

Эксперт отметил, что столица прекрасно справляется с половиной миллиона активных авто в сутки.

«По данным от КГГА, в Киеве ежедневно более миллиона активных автомобилей. Это примерно как до войны… Но пробок, таких как до полномасштабной войны, я пока не вижу», — добавил он.

Об отсутствии мониторинга

Дмитрий Беспалов отметил, что в Киеве установлены камеры с функцией распознавания номерных знаков, которые ежедневно считают количество авто и есть четкие данные по их количеству. Правда, эти данные, по его словам, очевидно, не попадают ни в одну аналитическую систему, которую бы использовали для принятия решений.

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«Главная проблема Киева — у нас нет системы мониторинга трафика, которая бы фиксировала пробки. Вот в КГГА вызывают профильного специалиста, спрашивают: „Какие были пробки сегодня?“ Он говорит: „Пробок не было, система отработала штатно“. „Хорошо, покажите документы, аналитику“. Но ее нет», — пояснил эксперт.

Специалист сообщил, что в свое время был разработан счетчик трафика на основе данных Google: если в приложении Waze, которым активно пользуются таксисты, построить маршрут из точки А в точку Б, можно получить данные о ситуации на дорогах в реальном времени.

«Скажем, дашборд показывает пробки на 5 баллов. Это еще не критично. На графике видно кривую задержки — это процент времени, которое вы тратите сверх нормы. Например, ночью при пустых дорогах поездка будет длиться условно 20 минут, а сейчас — на 70% дольше. Кстати, задержка в 90% и даже 100% — не очень большая. До полномасштабной войны я видел задержки и 120%, и 140%, и даже еще больше. Тогда это была регулярная ситуация. Мы уже забыли, но тогда пробки в некоторые дни были невероятные», — напомнил Беспалов.

Об угрозе «транспортного коллапса»

По словам эксперта, что-то похожее на «транспортный коллапс», когда параметры работы транспортной системы резко обваливаются в разы, случилось в Киеве всего один раз, когда выпала многомесячная норма осадков снега в 2012 году.

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«Тогда действительно был транспортный коллапс — некоторые поездки начались и даже не закончились. Люди до утра сидели в автомобилях, автобусах, троллейбусах, пока коммунальщики не помогли им выбраться», — вспомнил он.

Дмитрий Беспалов отметил, что у транспортных планировщиков есть понятие «отказоустойчивость», чтобы в случае чрезвычайных событий не было существенного ухудшения работы экстренного транспорта, общественного транспорта. По его словам, сейчас отказоустойчивость в транспортной сети Киева невысокая.

«Когда-то было стечение обстоятельств, когда „минер“ на мосту Метро сказал, что его заминировал и одновременно дала сбой система оплаты в метро. Это был некий мини-"коллапс», который быстро преодолели. Киев умеет бороться с такими ситуациями, может решать такие проблемы», — подчеркнул он.

Напомним, в Киеве останавливается работа городского общественного транспортаво время объявленной тревоги из-за российских воздушных атак.

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