Громкое задержание в центре Киева: появились подробности

Нацполиция / © npu.gov.ua

Задержание в центре Киева на улице Саксаганского, свидетелями которого в пятницу, 17 октября, стали жители столицы, проводили оперативники Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции.

Об этом сообщили корреспонденту ТСН.ua источники в Нацполиции.

«Задержание и дальнейшие следственные действия происходили в рамках досудебного расследования», — сообщил наш собеседник.

Более подробную информацию в полиции обещают сообщить позже.

Как сообщалось, сегодня столичные Telegram-каналы опубликовали видео, на котором видно, что группа людей в штатском остановила автомобиль, у одного из мужчин был предмет, похожий на пистолет, который он наводил в сторону водителя.

Одного из пассажиров положили лицом к асфальту на проезжую часть улицы и надевали на него наручники.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором работники полиции Киева силой задержали мужчину прямо посреди улицы. Тогда оказалось, что задержанный был в розыске по Дарницкому ТЦК.