Громко кричал и не мог убежать: в Киеве разгорелся скандал из-за издевательства над котом

В Сети разгорелся громкий скандал из — за инцидента с домашним животным в Киеве. Местная жительница привязала своего кота к дереву с помощью металлической цепи и оставила его на улице.

Об этом сообщила очевидница, опубликовавшая детали инцидента на своей странице в социальной сети Threads.

По словам автора сообщения, она обратила внимание на кота, который сидел привязанным у дерева и громко кричал. Девушка начала расспрашивать прохожих и жителей близлежащих домов, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

Вскоре выяснилось, что владелицей животного является местная жительница, проживающая поблизости.

«Узнали, что женщина из соседнего подъезда минут 40 назад оставила его здесь, но никто не знает, собирается ли она его забирать», — написала очевидница в своем сообщении.

Впоследствии к месту инцидента вышла сама владелица кота. Женщина начала утверждать, что вывела кота на улицу и усадила на цепь, поскольку он «кричал, хотел есть траву и сбивал хвостом ее вещи» в квартире.

Такой способ «выгула» домашнего питомца расценили как недопустимый и жестокий.

Понимая, что ситуация требует вмешательства компетентных органов, свидетельница обратилась к стражам порядка, чтобы зафиксировать факт вероятного жестокого обращения с животным. Кроме того, к разрешению конфликта были привлечены зоозащитники, которые оперативно отреагировали на публикацию в социальных сетях.

После огласки и давления со стороны общественности владелица все же отвязала кота от дерева и забрала его домой. Пока неизвестно, будут ли применены к женщине административные санкции со стороны полиции.

Напомним, правоохранители Киевской области начали проверку после появления в социальных сетях видео, на котором зафиксировано жестокое обращение с животным. Инцидент, вызвавший значительный резонанс среди пользователей, произошел в Белоцерковском районе.

Как сообщили в полиции, информацию о возможном преступлении обнаружили во время мониторинга интернет-пространства. В одном из Telegram-каналов была обнародована видеозапись, на которой зафиксированы неправомерные действия по котенка.

По предварительным данным, к инциденту может быть причастна 18-летняя девушка. По информации правоохранителей, она не только совершала жестокие действия в отношении животного, но и снимала это на мобильный телефон, вероятно, для дальнейшего распространения в сети.