Графики водоснабжения в Киеве: в ЦПД опровергли фейк

Водоснабжение в Киеве полностью восстановлено / © www.pexels.com/pixabay

Рекламные сообщения, которые появились в Telegram-каналах о том, что «Киевводоканал» якобы ввел графики водоснабжения, не соответствуют действительности.

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации.

В ЦПД обратили внимание, что авторы таких сообщений призывают пользователей перейти по ссылке и «проверить свою очередь».

«На самом деле никаких графиков водоснабжения в столице не вводили. Такой информации нет на официальных ресурсах предприятия или городских властей», — говорится в сообщении.

При этом «Киевводоканал» сообщил, что в столице восстановлено водоснабжение в полном объеме и все объекты работают в штатном режиме.

«Временное отсутствие воды на верхних этажах возможно только при отключении электроэнергии из-за работы насосов», — отметили в коммунальном предприятии Киева.

В ЦПД обратились к пользователям Telegram с призывом доверять исключительно официальным источникам информации и не переходить по подозрительным рекламным ссылкам.

Напомним, на прошлой неделе в Telegram-каналах распространили фейковую информацию о введении графиков газоснабжения, в частности в Хмельницкой области. Как заверили в НАК «Нафтогаз України», на самом деле никаких ограничений по поставкам газа не было и не планируется.