Графики водоснабжения в Киеве: в ЦПД опровергли фейк
В столице восстановлено водоснабжение в полном объеме и все объекты работают в штатном режиме.
Рекламные сообщения, которые появились в Telegram-каналах о том, что «Киевводоканал» якобы ввел графики водоснабжения, не соответствуют действительности.
Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации.
В ЦПД обратили внимание, что авторы таких сообщений призывают пользователей перейти по ссылке и «проверить свою очередь».
«На самом деле никаких графиков водоснабжения в столице не вводили. Такой информации нет на официальных ресурсах предприятия или городских властей», — говорится в сообщении.
При этом «Киевводоканал» сообщил, что в столице восстановлено водоснабжение в полном объеме и все объекты работают в штатном режиме.
«Временное отсутствие воды на верхних этажах возможно только при отключении электроэнергии из-за работы насосов», — отметили в коммунальном предприятии Киева.
В ЦПД обратились к пользователям Telegram с призывом доверять исключительно официальным источникам информации и не переходить по подозрительным рекламным ссылкам.
Напомним, на прошлой неделе в Telegram-каналах распространили фейковую информацию о введении графиков газоснабжения, в частности в Хмельницкой области. Как заверили в НАК «Нафтогаз України», на самом деле никаких ограничений по поставкам газа не было и не планируется.