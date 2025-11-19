- Дата публикации
Графики отключения света на 20 ноября: когда не будет электричества для жителей Киевщины
Завтра, 20 ноября, в Киевской области будут действовать новые графики отключений.
В Киевской области 20 ноября будут действовать обновленные графики отключений электроэнергии. Облэнерго отмечает, что ситуация в энергосистеме остается напряженной из-за последствий массированных российских атак, поэтому продолжительность и очередность отключений могут корректироваться в течение суток.
Об этом говорится в заявлении ДТЭК.
В случае каких-либо изменений энергетики обещают оперативно информировать потребителей в своем официальном Telegram-канале.
«Подписывайтесь и поделитесь, пожалуйста, информацией с родственниками и друзьями, чтобы все могли получать своевременное обновление», — призвали в ДТЭК.
Днепропетровщина: графики отключений на 20 ноября
В случае изменений ДТЭК будет оперативно информировать в телеграм-канале.
Напомним, из-за массированной атаки РФ и повреждения энергоинфраструктуры, нанесенных массированными ракетно-дроновыми атаками, «Укрэнерго» анонсировало отключение света во всех регионах Украины в четверг, 20 ноября.