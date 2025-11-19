Графики отключения света на 20 ноября: когда не будет электричества для жителей Киевщины

Киевская область предупреждает об отключении света 20 ноября / © www.freepik.com/free-photo

В Киевской области 20 ноября будут действовать обновленные графики отключений электроэнергии. Облэнерго отмечает, что ситуация в энергосистеме остается напряженной из-за последствий массированных российских атак, поэтому продолжительность и очередность отключений могут корректироваться в течение суток.

Об этом говорится в заявлении ДТЭК.

В случае каких-либо изменений энергетики обещают оперативно информировать потребителей в своем официальном Telegram-канале.

Днепропетровщина: графики отключений на 20 ноября

В случае изменений ДТЭК будет оперативно информировать в телеграм-канале.

Напомним, из-за массированной атаки РФ и повреждения энергоинфраструктуры, нанесенных массированными ракетно-дроновыми атаками, «Укрэнерго» анонсировало отключение света во всех регионах Украины в четверг, 20 ноября.