Графики отключений света обновили: в ДТЭК сообщили об очередях Киевской области в Киевской области и в столице 28 октября (таблица)
Уже обнародованы графики отключений света в Киеве и области 28 октября.
В Киеве и Киевской области 28 октября графики отключений света для населения составили в несколько очередей.
Единый официальный канал Группы ДТЭК опубликовал графики отключений на 28 октября.
Так, в табличках даны разделы с очередями от 1.1 до 3.2, когда в Киевской области не будет света.
В Киеве графики отключений на 28 октября следующие:
«В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале. Подписывайтесь и поделитесь с родственниками и друзьями», — говорится в сообщении ДТЭК.
Напомним, как сообщили в «Укрэнерго» графики отключений в отдельных регионах Украины 28 октября будут применяться с 08:00 до 22:00.