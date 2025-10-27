ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
184
Время на прочтение
1 мин

Графики отключений света обновили: в ДТЭК сообщили об очередях Киевской области в Киевской области и в столице 28 октября (таблица)

Уже обнародованы графики отключений света в Киеве и области 28 октября.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Графики отключений света обновили: в ДТЭК сообщили об очередях Киевской области в Киевской области и в столице 28 октября (таблица)

графики отключений света - таблица очередей / © www.freepik.com/free-photo

Дополнено новыми материалами

В Киеве и Киевской области 28 октября графики отключений света для населения составили в несколько очередей.

Единый официальный канал Группы ДТЭК опубликовал графики отключений на 28 октября.

Так, в табличках даны разделы с очередями от 1.1 до 3.2, когда в Киевской области не будет света.

На Киевщине 28 октября графики отключений света / © ДТЕК

На Киевщине 28 октября графики отключений света / © ДТЕК

На Киевщине 28 октября графики отключений света / © ДТЕК

На Киевщине 28 октября графики отключений света / © ДТЕК

В Киеве графики отключений на 28 октября следующие:

Киев: графики отключений на 28 октября / © ДТЕК

Киев: графики отключений на 28 октября / © ДТЕК

Киев: графики отключений на 28 октября / © ДТЕК

Киев: графики отключений на 28 октября / © ДТЕК

«В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале. Подписывайтесь и поделитесь с родственниками и друзьями», — говорится в сообщении ДТЭК.

Напомним, как сообщили в «Укрэнерго» графики отключений в отдельных регионах Украины 28 октября будут применяться с 08:00 до 22:00.

Дата публикации
Количество просмотров
184
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie