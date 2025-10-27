графики отключений света - таблица очередей / © www.freepik.com/free-photo

В Киеве и Киевской области 28 октября графики отключений света для населения составили в несколько очередей.

Единый официальный канал Группы ДТЭК опубликовал графики отключений на 28 октября.

Так, в табличках даны разделы с очередями от 1.1 до 3.2, когда в Киевской области не будет света.

На Киевщине 28 октября графики отключений света / © ДТЕК

В Киеве графики отключений на 28 октября следующие:

Киев: графики отключений на 28 октября / © ДТЕК

«В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале. Подписывайтесь и поделитесь с родственниками и друзьями», — говорится в сообщении ДТЭК.

Напомним, как сообщили в «Укрэнерго» графики отключений в отдельных регионах Украины 28 октября будут применяться с 08:00 до 22:00.