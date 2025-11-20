Графики не действуют: где в Украине применяют экстренные и аварийные отключения

Отключение света. / © Associated Press

В четверг, 20 ноября, в Киеве и большинстве областей прекратили действовать графики отключения света . В столице применяют экстренные отключения, а в регионах – аварийные.

Об этом стало известно из информации на сайте ДТЭК и из сообщения НЭК "Укрэнерго".

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме - в большинстве регионов Украины применены аварийные отключения электроэнергии", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Энергетики отмечают, что предварительно обнародованные графики обесточивания пока не действуют. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме

Отмечается, что в Киеве экстренные отключения вводятся по приказу "Укрэнерго", поэтому предварительные графики также не действуют.

Экстренные отключения в Киеве. / © ДТЕК

Позже в ДТЭК добавили , что, кроме Киева, экстренные отключения введены в Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

"Из-за ситуации в энергосистеме по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", - подчеркнули в компании.

Как сообщалось, ночью 20 ноября РФ снова ударила по энергетике. Произошли обесточивание в нескольких регионах. Графики почасовых отключений будут применяться в течение суток от 2,5 до 4 очередей.

Заметим, по предварительным графикам, в Киеве электроэнергия будет в домах от 6 до 12,5 часов, в зависимости от очереди. Наименьшее количество времени светом смогут пользоваться потребители группы 1,1 - всего 6 часов. из 24-х. Больше всего света будет у потребителей из группы 6,2 - 12,5 часа.