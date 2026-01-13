ТСН в социальных сетях

Киев
510
1 мин

Графики будут жесткими: Минэнерго об отключении света в Киеве

В Киеве отменены плановые графики и введены экстренные ограничения электроснабжения.

Дмитрий Гулийчук
Отключение света в Киеве

Отключение света в Киеве / © Getty Images

Ситуация в энергосистеме Киева остается сложной. Поэтому в столице до сих пор действуют аварийные отключения света вместо плановых.

Об этом рассказали в Минэнерго.

«Ситуация в энергосистеме остается сложной из-за новых вражеских атак и непогоды, что заставило временно отменить графики и перейти к аварийным ограничениям в Киеве и ряде других областей», — говорится в сообщении.

Работе энергетиков мешают морозы и обстрелы. Однако Минэнерго уверяет, что энергетики, несмотря на все трудности, работают в режиме 24/7, чтобы починить поврежденное оборудование и стабилизировать систему.

В ведомстве предупреждают: даже когда прогнозируемые почасовые отключения вернутся, графики будут жесткими. Это произойдет сразу после завершения необходимых аварийно-восстановительных работ.

Напомним, что в Киеве более 700 домов уже четыре дня остаются без отопления, а город перешел на экстренные отключения света.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: В КИЕВЕ — ХОЛОДНО и ТЕМНО! КАК СОХРАНИТЬ ТЕПЛО?

510
