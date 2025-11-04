График отключения света в Киеве на 5 ноября: когда не будет электроэнергии

Отключение света / © ТСН.ua

В среду, 5 ноября 2025 года, в Киеве будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Причиной введения графиков является необходимость сбалансировать энергосистему после массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщает ДТЭК.

График отключения света в Киеве. / © ДТЕК

График отключения света в Киеве / © ДТЕК

Напомним, в среду, 5 ноября, в отдельных регионах Украины примут меры по ограничению потребления электроэнергии. Причиной этого остаются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Стали известны графики плановых отключений света Киевской области 5 ноября.