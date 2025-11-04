- Дата публикации
График отключения света в Киеве на 5 ноября: когда не будет электроэнергии
Завтра будут применять повременные отключения электроэнергии на 1-2 очереди.
В среду, 5 ноября 2025 года, в Киеве будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Причиной введения графиков является необходимость сбалансировать энергосистему после массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщает ДТЭК.
Напомним, в среду, 5 ноября, в отдельных регионах Украины примут меры по ограничению потребления электроэнергии. Причиной этого остаются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры.
Стали известны графики плановых отключений света Киевской области 5 ноября.