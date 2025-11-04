ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
317
Время на прочтение
1 мин

График отключения света в Киеве на 5 ноября: когда не будет электроэнергии

Завтра будут применять повременные отключения электроэнергии на 1-2 очереди.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

В среду, 5 ноября 2025 года, в Киеве будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Причиной введения графиков является необходимость сбалансировать энергосистему после массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщает ДТЭК.

График отключения света в Киеве. / © ДТЕК

График отключения света в Киеве. / © ДТЕК

График отключения света в Киеве / © ДТЕК

График отключения света в Киеве / © ДТЕК

Напомним, в среду, 5 ноября, в отдельных регионах Украины примут меры по ограничению потребления электроэнергии. Причиной этого остаются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Стали известны графики плановых отключений света Киевской области 5 ноября.

Дата публикации
Количество просмотров
317
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie