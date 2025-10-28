- Дата публикации
График отключения света в Киеве и области 29 октября: когда и где не будет электроэнергии
Опубликованы графики стабилизационных отключений света на 29 октября в столице и Киевской области.
В среду, 29 октября, в Киеве и Киевской области будут применяться графики стабилизационных отключений электроэнергии.
Об этом сообщили ДТЭК.
Ограничения вводятся в связи с необходимостью сбалансировать энергосистему, которая получила повреждения вследствие массированных российских атак.
График отключения в Киеве на 29 октября
График отключения в Киевской области 29 октября
ДТЭК призвала потребителей следить за актуальной информацией и возможными изменениями в графиках. Все оперативные обновления обещают публиковать на официальных Telegram каналах компании.
Напомним, в среду, 29 октября, в отдельных регионах Украины снова примут меры по ограничению потребления электроэнергии. Причина — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак, нанесших значительный ущерб энергообъектам.
Также обновлены графики отключений электроэнергии на 29 октября для Днепропетровской области.