График отключения света в Киеве и области 29 октября: когда и где не будет электроэнергии

Опубликованы графики стабилизационных отключений света на 29 октября в столице и Киевской области.

Отключение света

Отключение света / © Associated Press

В среду, 29 октября, в Киеве и Киевской области будут применяться графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Об этом сообщили ДТЭК.

Ограничения вводятся в связи с необходимостью сбалансировать энергосистему, которая получила повреждения вследствие массированных российских атак.

График отключения в Киеве на 29 октября

График отключения в Киеве на 29 октября / © ДТЕК

График отключения в Киевской области 29 октября

График отключения света на Киевщине 29 октября / © ДТЕК

ДТЭК призвала потребителей следить за актуальной информацией и возможными изменениями в графиках. Все оперативные обновления обещают публиковать на официальных Telegram каналах компании.

Напомним, в среду, 29 октября, в отдельных регионах Украины снова примут меры по ограничению потребления электроэнергии. Причина — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак, нанесших значительный ущерб энергообъектам.

Также обновлены графики отключений электроэнергии на 29 октября для Днепропетровской области.

