Киев
185
1 мин

График отключения света на 1 ноября в Киеве: когда не будет электроэнергии

В ДТЭК опубликовали графики отключения света на 1 ноября.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Отключение света

Отключение света / © Associated Press

В Киеве обнародовали графики почасовых отключений электроэнергии, которые будут применяться в пятницу, 1 ноября.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Ограничения вводятся из-за значительных повреждений энергосистемы в результате российских атак. Жителей просят заранее ознакомиться с графиками и подготовиться к возможному отсутствию электроэнергии.

График отключения света на 1 ноября в Киеве / © ДТЕК

График отключения света на 1 ноября в Киеве / © ДТЕК

График отключения света на 1 ноября в Киеве. / © ДТЕК

График отключения света на 1 ноября в Киеве. / © ДТЕК

Напомним, завтра, 1 ноября, в отдельных регионах Украины вводится ограничение электроснабжения. Причиной ограничений являются последствия массированных российских ракетно- дроновых атак на энергетические объекты Украины.

В Национальном банке Украины предполагают, что уже в 2026 году тарифы на электроэнергию могут возрасти из-за значительных потребностей в восстановлении энергетической инфраструктуры страны.

