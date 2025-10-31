- Дата публикации
График отключения света на 1 ноября в Киеве: когда не будет электроэнергии
В ДТЭК опубликовали графики отключения света на 1 ноября.
В Киеве обнародовали графики почасовых отключений электроэнергии, которые будут применяться в пятницу, 1 ноября.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Ограничения вводятся из-за значительных повреждений энергосистемы в результате российских атак. Жителей просят заранее ознакомиться с графиками и подготовиться к возможному отсутствию электроэнергии.
Напомним, завтра, 1 ноября, в отдельных регионах Украины вводится ограничение электроснабжения. Причиной ограничений являются последствия массированных российских ракетно- дроновых атак на энергетические объекты Украины.
В Национальном банке Украины предполагают, что уже в 2026 году тарифы на электроэнергию могут возрасти из-за значительных потребностей в восстановлении энергетической инфраструктуры страны.