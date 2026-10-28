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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Готовятся к холодам: фотоловушка зафиксировала диких жителей Чернобыльской зоны (фото)

В Чернобыльском заповеднике фотоловушка зафиксировала диких кабанов, активно готовящихся к зиме и накапливающих запасы жира перед холодами.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Дикий кабан

Дикий кабан / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике рассказали, как дикие кабаны готовятся к холодам и чем питаются осенью и зимой.

Интересные подробности о жизни животных специалисты заповедника опубликовали на своей странице в Facebook.

Как дикие кабаны переживают холода: что едят и как готовятся к зиме

Как рассказали в Чернобыльском заповеднике, осень для диких кабанов — важный период подготовки к холодам. В настоящее время животные активно ищут питательную пищу и накапливают запасы жира, которые помогают им пережить зиму.

По словам специалистов, осенью рацион кабанов особенно разнообразен. Они питаются желудями, орехами, грибами, ягодами, корешками и личинками насекомых. Пищу под слоем опавших листьев животные находят с помощью крепкого рыла, которым разрыхляют почву.

«Осенью кабаны активно ищут пищу, ведь нужно накопить запасы жира перед зимой. Желуди, орехи, грибы, ягоды, корешки и личинки насекомых — настоящее лесное лакомство», — рассказали в заповеднике.

Особое место в осеннем меню кабанов, как отмечают специалисты, занимают желуди — питательный корм, помогающий животным накапливать необходимые перед холодами энергетические запасы.

В заповеднике также рассказали, что с приближением зимы мех кабанов становится гуще. Для отдыха животные выбирают защищенные места и обустраивают лежанки из сухих листьев и трав, которые помогают сохранять тепло.

/ © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

/ © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Впадают ли дикие кабаны в спячку

В отличие от некоторых лесных животных, дикие кабаны не впадают в зимнюю спячку. Как пояснили в Чернобыльском заповеднике, они остаются активными даже в морозы и продолжают искать пищу.

Зимой рацион изменяется в зависимости от доступности корма. Кабаны могут разрывать снег и почву в поисках желудей, корешков и других питательных остатков.

«Под снегом они отыскивают корешки, желуди и другие питательные остатки. В сильные морозы животные чаще отдыхают в защищенных местах, сбиваются ближе друг к другу, чтобы согреться, и сохраняют накопленную энергию», — отметили специалисты заповедника.

Несмотря на низкие температуры, кабаны продолжают передвигаться по лесу в поисках корма.

«Дикие кабаны не впадают в зимнюю спячку. Они остаются активными даже в мороз, продолжая путешествовать по лесу в поисках пищи», — объяснили в заповеднике.

Напомним, ранее в Чернобыльском заповеднике заметили лошадей Пржевальского, которые свободно передвигаются по зоне отчуждения, пасутся и держатся вместе.

Также недавно там обнаружили редкий гриб — лиственную кудряшку, занесенную в Красную книгу Украины. Необычная находка поможет ученым лучше исследовать биоразнообразие Чернобыльской зоны.

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