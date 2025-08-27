- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 436
- Время на прочтение
- 2 мин
Готовы ли в Киеве сократить комендантский час: ответ начальника КМВА
В Киеве пока не будут сокращать продолжительность комендантского часа.
Дискуссии о целесообразности комендантского часа в Киеве продолжаются. Пока ее не будут сокращать.
Об этом в интервью Mind рассказал начальник КМВА Тимур Ткаченко.
В чем проблема
Он подчеркнул, что властям известно о наличии такого запроса от общества. Но в этом вопросе власти прежде всего учитывают мнение военных. Ткаченко отмечает, что подобные решения принимаются на Совете обороны г. Киева, в состав которого входят военные, отвечающие за все меры безопасности в столице (в частности, ночью), воздушную оборону города и т.д.
«Сейчас по моему запросу относительно уменьшения продолжительности комендантского часа в Киеве, я получил твердое „нет“», — сказал глава Киевской МВА.
В то же время, когда в стране ведется полномасштабная война, действует правовой режим военного положения и есть риски проникновения ДРГ, такие ограничения вполне оправданы.
«Хотя логично и другое мнение — бизнес должен работать дольше и поднимать экономику государства, чтобы налоги направлялись, в частности, и на оборону», — завершил Тимур Ткаченко.
Ранее компании Bolt, Uklon и Uber обратились к мэру Киева Виталию Кличко с предложением узаконить ночные перевозки для жителей города, нуждающихся в передвижении во время комендантского часа.
Сервисы технически готовы организовать прозрачную систему перевозок в кратчайшие сроки:
учетом безопасности пассажиров и водителей
соблюдением норм защиты персональных данных.
По словам компаний, легализация ночных поездок позволит снизить «теневой» рынок, создать контролируемые условия для пассажиров и водителей и способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджет.
«Мы готовы ввести современные стандарты контроля и проверки водителей, чтобы каждая поездка была максимально безопасной, комфортной и предсказуемой», — говорится в совместном обращении компаний.