Отсутствует отопление / Иллюстративное изображение

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В городе Украинка Киевской области до сих пор не начался отопительный сезон, а температура в квартирах опускается до +11 градусов. Из-за холода и влажности жилища покрываются плесенью, электросети не выдерживают нагрузки, а местные власти предупреждают, что самостоятельно построить новую котельную громада не в состоянии.

О критической ситуации заявила украинская актриса Антонина Хижняк и со ссылкой на местных жителей пишет «Суспильне».

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Антонина Хижняк об отсутствии отопления в Украинке

Жители Украинки остаются без отопления и горячей воды с февраля. Актриса отмечает, что ситуация может стать еще более критичной, если из-за сильных морозов из домов сольют воду из систем отопления.

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«Заехала я к бабушке в гости, привезла ей продукты. Дома очень холодно. Очень холодно. Вот батареи — лед просто. Весь город замерзает. Я не знаю, что сейчас будет. Когда ударят морозы, станция может просто законсервировать весь город, слить воду из труб, чтобы они не полопались. И 18 тысяч человек должны куда-то переселиться. Короче, в голове одни маты», — рассказала Хижняк.

Она также отметила, что без электроэнергии жителям будет сложно обогревать свои дома.

«Еще пока есть свет, бабулька, наверно, загреется. А если нет света, то чем греться? Короче, город замерзает просто», — добавила актриса.

Она призвала местные власти безотлагательно вмешаться в ситуацию и как можно быстрее найти способ решить проблему с отоплением.

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Дата публикации 08:49, 24.11.26 Количество просмотров 28 Целая Украинка на Киевщине живет без тепла: актриса Хижняк забила тревогу

В квартирах Украинки +11 градусов и плесень — рассказы местных

«Суспильне» пишет, что отопительный сезон в Украинке до сих пор не начался. Город расположен примерно в 50 км от Киева, неподалеку от теплоэлектростанции, которая получила повреждения из-за российских атак.

О ситуации в Украинке рассказала местная жительница Анастасия, проживающая в 14-этажном доме вместе с 11-летней дочерью. По ее словам, отопление в доме должны были подать еще 15 октября, однако на сегодня батареи остаются холодными. Температура в доме держится на уровне около +11 градусов. Ночью женщина включает обогреватель, чтобы частично прогреть комнату.

«Обогреватель за ночь обогревает комнату всего на 2 градуса», — говорит Анастасия.

Из-за низкой температуры в квартире проблематично даже принимать душ. В ванной комнате очень холодно, поэтому перед пользованием ею приходится ждать, пока помещение хотя бы немного прогреется.

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По словам Анастасии, холодно и в школах, где учатся дети. В последнее время учеников переводят в укрытия, поскольку там теплее.

В то же время в городе периодически возникают проблемы с электроснабжением из-за аварий на трансформаторных подстанциях. В результате жители могут надолго оставаться без света. В частности, с 8 по 11 ноября электроэнергию подавали только в течение нескольких часов.

Подобные проблемы есть и у Нели, которая живет в соседнем доме. Из-за холодных батарей и конденсата на окнах в ее квартире начала появляться плесень.

«Батареи холодные. Если почитать в фейсбуке, не только у меня такая ситуация, а это массово у людей с плесенью. Ну нет возможности от нее избавиться, пока нет отопления. Так у меня хоть на окнах. А в других уже в комнатах», — рассказала Неля.

Плесня на стенах квартиры жительницы Украинки Нели

В то же время, жителей Украинки беспокоит не только отсутствие отопления, но и нехватка официальной информации. Люди не знают, когда могут возобновить теплоснабжение и как готовиться к дальнейшему похолоданию. Поэтому они призывают местные власти пообщаться с обществом и объяснить, какая ситуация.

«Хотелось бы иметь хоть какое-то понимание, к чему готовиться. Люди не знают, что ждать, к чему готовиться. Потому что нет информации, все начинают что-то додумывать, как говорится», — говорит Неля.

Еще одна жительница Украинки, Алена, рассказала о низкой температуре в своей квартире. Она показала фото образовавшейся на зеркале плесени, а также конденсата на окнах. По словам женщины, использовать электрические обогреватели на постоянной основе тоже невозможно. Из-за проблем с электросетью, в частности трансформаторными подстанциями, их использование может привести к аварийным ситуациям.

«Очень холодно. У нас есть обогреватель, но из-за того, что не выдерживает система, начинает все гореть. Поэтому с обогревателями — это проблема», — делится Алена.

Что говорят власти Украинки о ситуации с отоплением

В Украинке проживают около 18 тыс. человек, а жилищный фонд города насчитывает более 60 многоквартирных домов. Мэр Александр Туренко объяснил отсутствие централизованного отопления значительными повреждениями теплоэлектростанции, расположенной неподалеку от города.

По его словам, для возобновления теплоснабжения необходимо построить новую котельную.

«Для того чтобы обеспечить город отоплением нужно построить котельную. А это не наши средства, у нас нет таких средств. Это уже денежные средства государства. Стоимость такой котельной она больше, чем годовой бюджет всего города», — рассказал Туренко.

В то же время тепло уже удалось подать в медицинские учреждения, школы и детские сады. Для этого в городе устанавливают твердотопливные котлы. Их планируют использовать для постепенного прогрева магистральной сети, чтобы предотвратить замерзание труб.

«То, что мы строим, оно будет даже не альтернативным источником, а аварийным. Ибо оно недешевое. Мы ставим паллетные котлы и будем запускать понемногу тепло в магистральную сеть для того, чтобы трубы не замерзли», — сообщил городской голова Украинки.

В то же время, возможность обеспечить многоквартирные дома альтернативным отоплением сейчас рассматривает Киевская областная военная администрация. Об этом сообщила депутат городского совета Украинки Алевтина Шмагель.

«Сейчас КОВА работает над проектом, и когда он будет реализован — неизвестно. Они последовали замыслу „проектируй — строй“. Сроки неизвестны», — отметила депутат.

Кстати, несмотря на официальный старт отопительного сезона в Киеве 2 ноября, жители 120 квартир восьмиэтажки на Голосиевском проспекте до сих пор остаются без тепла и вынуждены греться газовыми плитами и грелками. Проблема возникла еще летом во время гидравлических испытаний, когда прорвало трубу, однако ЖЭК проигнорировал ситуацию. Через две недели после многочисленных жалоб бригада «Киевтеплоэнерго» разрыла яму у дома, но бросила ремонт незавершенным.

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