ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
160
Время на прочтение
1 мин

"Гонорар" от РФ не пришел: в Киеве задержали подростков, которые подожгли авто военного

СБУ и полиция Киева разоблачили подростков, которые за 1500 долларов подожгли машину военного ВСУ.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Подожженная машина

Подожженная машина / © Полиция Киева

В Киеве правоохранители задержали двух 16-летних парней, которых завербовали российские спецслужбы для поджога автомобиля военнослужащего в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Следствие установило, что несовершеннолетних через мессенджер Telegram завербовал куратор из РФ. Он поручил поджечь внедорожник украинского военного, пообещав «вознаграждение» в 1500 долларов. Юноши заранее приобрели легковоспламеняющуюся жидкость и ночью подожгли авто, снимая видео для отчета. Пламя повредило моторный отсек и салон машины.

В результате совместной операции СБУ и столичной полиции злоумышленников задержали. Во время обысков у них изъяли телефоны с доказательствами сотрудничества с врагом.

«За поджог автомобиля военнослужащего ВСУ он обещал «гонорар» в 1500 долларов», — говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры подросткам объявили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УКУ — препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований во время особого периода, совершенное группой лиц. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Напомним, 18 августа в Подольском районе Киева на парковке возле жилого дома взорвалась машина, окрашенная под военную.

Дата публикации
Количество просмотров
160
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie