- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 160
- Время на прочтение
- 1 мин
"Гонорар" от РФ не пришел: в Киеве задержали подростков, которые подожгли авто военного
СБУ и полиция Киева разоблачили подростков, которые за 1500 долларов подожгли машину военного ВСУ.
В Киеве правоохранители задержали двух 16-летних парней, которых завербовали российские спецслужбы для поджога автомобиля военнослужащего в Дарницком районе столицы.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Следствие установило, что несовершеннолетних через мессенджер Telegram завербовал куратор из РФ. Он поручил поджечь внедорожник украинского военного, пообещав «вознаграждение» в 1500 долларов. Юноши заранее приобрели легковоспламеняющуюся жидкость и ночью подожгли авто, снимая видео для отчета. Пламя повредило моторный отсек и салон машины.
В результате совместной операции СБУ и столичной полиции злоумышленников задержали. Во время обысков у них изъяли телефоны с доказательствами сотрудничества с врагом.
«За поджог автомобиля военнослужащего ВСУ он обещал «гонорар» в 1500 долларов», — говорится в сообщении.
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры подросткам объявили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УКУ — препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований во время особого периода, совершенное группой лиц. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Расследование продолжается.
Напомним, 18 августа в Подольском районе Киева на парковке возле жилого дома взорвалась машина, окрашенная под военную.