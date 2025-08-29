"Гонорар" от РФ не пришел: в Киеве задержали подростков, которые подожгли авто военного

Подожженная машина / © Полиция Киева

В Киеве правоохранители задержали двух 16-летних парней, которых завербовали российские спецслужбы для поджога автомобиля военнослужащего в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Следствие установило, что несовершеннолетних через мессенджер Telegram завербовал куратор из РФ. Он поручил поджечь внедорожник украинского военного, пообещав «вознаграждение» в 1500 долларов. Юноши заранее приобрели легковоспламеняющуюся жидкость и ночью подожгли авто, снимая видео для отчета. Пламя повредило моторный отсек и салон машины.

В результате совместной операции СБУ и столичной полиции злоумышленников задержали. Во время обысков у них изъяли телефоны с доказательствами сотрудничества с врагом.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры подросткам объявили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УКУ — препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований во время особого периода, совершенное группой лиц. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Напомним, 18 августа в Подольском районе Киева на парковке возле жилого дома взорвалась машина, окрашенная под военную.