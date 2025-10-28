Гибель сына киевских актеров после ТЦК в Киеве: стала известна официальная причина

Мобилизация и ВВК / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, сын актеров киевского театра Beat Роман Сопин умер в результате травмы тупым предметом. Напомним, что это произошло после пребывания в Подольском районном ТЦК и СП и прохождения военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщила журналистка и ведущая Дарья Трунова.

«Новая информация по делу о смерти Романа Сопина. Адвокат предоставил заключение судебно-медицинской экспертизы о причине смерти Романа. Обратите внимание на пункт — травма тупым предметом!» — говорится в заявлении журналистки.

«Чтобы меня снова не обвинили в манипуляциях — выводы сделайте себе. Возможно имеется в виду и пол, как тупой предмет», — добавила она.

Трунова отметила, что ждет новых комментариев от Киевского городского ТЦК и СП и от 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Свидетельство о смерти Романа Сопина

Что известно о гибели Романа Сопина?

Напомним, о смерти 43-летнего Романа Сопина стало известно 24 октября. Мужчина попал в больницу после тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы и кровоизлияния, которые получил после пребывания в Подольском ТЦК. После этого Сопин впал в кому. По словам журналисток и подруг семьи, мужчину «мобилизовали», а умер он на следующий день после того, как впал в кому.

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту смерти, предварительно отметив, что мужчина «упал на пол и травмировался» в помещении распределительного пункта.

Родители не верят в версию об эпилепсии и падении Романа, которую озвучили врачи и представители ТЦК.