Гибель сына актеров после ВВК в Киеве: что говорят адвокат, военкомат и ГБР

Мобилизация и ВВК

Появились новые подробности гибели в Киеве 43-летнего Романа Сопина, который находился в коме после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Сын актеров театра Beat Олега и Ларисы Сопиных попал в больницу после пребывания в Подольском ТЦК и СП. Трагический случай прокомментировали в Киевском городском военкомате и в Государственном бюро расследований.

Об этом сообщает «Суспильне»

Комментарий адвоката семьи Сопиных

Адвокат семьи Сопиных Александр Протас рассказал «Суспильному», что 19 октября к нему обратился брат Романа, когда тот попал в больницу после пребывания в Подольском ТЦК. Протас отметил, что полиция в тот же день должна была возбудить уголовное дело, но ничего не сделала до 21 октября, когда этим случаем начал заниматься он.

Юрист утверждает, что оснований для задержания Романа не было. Он отметил, что работники ТЦК вообще не могут кого-либо удерживать и каким-то образом ограничивать права человека.

«Насколько мне известно, он не высказывал никакого несогласия (по мобилизации — ред.). Он звонил маме, чтобы она ему привезла линзы, потому что у него плохое зрение. После этого связь с ним прервалась. Из разговоров со свидетелями, был какой-то конфликт, какие-то деньги от него хотели получить. Это происходило на улице Ивана Выговского, 13. Что это за помещение, но там происходило это событие», — рассказал Протас.

В комментарии «24 каналу» адвокат сказал, что Сопин попал в больницу с серьезной травмой уже через полдня после мобилизации. У мужчины была травмирована черепная коробка.

«Травма действительно страшная. Это чувствительные слова, но треснула черепная коробка. Представьте себе силу удара, чтобы у здорового мужчины треснула черепная коробка. Человек до 43 лет ходил, у него все было в порядке. Он никогда не обращался ни с какими приступами никуда. Вдруг, попав в Подольский ТЦК города Киева, человек через полдня оказался в больнице скорой помощи с ужасной травмой», — рассказал Протас.

Комментарий Киевского ТЦК

В Киевском городском ТЦК и СП отметили, что информация о якобы избиении мужчины, после чего он попал в больницу, является «манипулятивной и ложной».

«После проведения военно-врачебной комиссии мужчину направили для дальнейшего прохождения службы в одну из воинских частей, где после обязательного медицинского осмотра его зачислили в списки части. Информация о якобы избиении его военнослужащими ТЦК и СП является неправдивой!» — говорится в заявлении военкомата от 23 октября.

Реакция ГБР

Советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян сообщила «Суспильному», что ведомство направило соответствующие запросы в Киевский городской ТЦК и в Центральное управление Военной службы правопорядка в Киеве и области, чтобы проверить действия работников военкомата.

«Мы понимаем общественный резонанс этой ситуации, сочувствуем пострадавшему и его семье и уверяем: все обстоятельства будут тщательно проверены, а выводы — сделаны объективно и по закону», — сказала Сапьян.

Что известно о гибели Романа Сопина?

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве умер 43-летний Роман Сопин — сын актеров театра Beat. Он попал в больницу с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием после пребывания в Подольском ТЦК и впал в кому.

Журналистки, подруги семьи, утверждают, что Сопина «мобилизовали», и он умер на следующий день после комы. Родители подали заявление в ГБР по статьям об умышленном телесном повреждении и незаконном лишении свободы, поскольку не верят в версию падения, которую выдвинули врачи и ТЦК (о якобы эпилепсии, которой не было).

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту смерти, предварительно установив, что мужчина «упал на пол и травмировался» в помещении распределительного пункта. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.