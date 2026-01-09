Гибель медика во время атаки на Киев: что известно о герое из Каховки Сергее Смоляке

Погибший в Киеве медик Сергей Смоляк

Медиком, который погиб во время российской атаки на Киев в ночь на 9 января, оказался 56-летний Сергей Смоляк. Работник Центра экстренной помощи и медицины катастроф был убит, когда враг нанес повторный удар по месту атаки на жилой дом.

Об этом сообщили в Минздраве Украины, глава ведомства Виктор Ляшко и Каховская городская территориальная громада.

«Этой ночью россия убила медика. Его зовут Смоляк Сергей Николаевич. Ему было 56 лет. Он работал в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Когда бригада экстренной медицинской помощи приехала на место обстрела жилого дома, враг нанес повторный удар», — говорится в заявлении Ляшко.

Смоляк погиб на месте. Еще четверо медработников получили ранения. Среди раненых оказались также пятеро спасателей.

По состоянию на утро в больницы госпитализировано 16 пострадавших, остальным помощь оказали на месте.

Детали о медике, погибшем в Киеве 9 января

Смоляк был родом из Каховки Херсонской области. Медик прибыл на место попадания в жилой дом в Дарницком районе Киева для спасения людей и погиб во время повторного удара, выполняя свой профессиональный долг.

Более 25 лет Смоляк работал старшим фельдшером скорой помощи в Каховке. За годы службы он спас не одну жизнь. Уже в Киеве медик продолжил помогать людям, не думая об опасности для себя.

«Он был не только преданным своему делу медиком, но и любящим мужем, отцом и дедушкой. Каховская громада выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Сергея Смоляка. О времени и месте похорон будет сообщено дополнительно», — сообщили в Каховской городской тергромаде.

Напомним, ночной удар по Киеву унес жизни четырех человек, а количество пострадавших, среди которых медики и сотрудники ГСЧС, достигло 25 человек. Масштабные повреждения жилого сектора, детского сада и объектов инфраструктуры зафиксировали в шести киевских районах. В области под вражеским огнем оказалась почти вся территория: пожары вспыхнули в Бориспольском, Обуховском и Броварском районах. В последнем спасатели вытащили из-под обломков семью с маленьким ребенком.