- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 2290
- Время на прочтение
- 2 мин
Гибель медика во время атаки на Киев: что известно о герое из Каховки Сергее Смоляке
Мужчина приехал спасать жителей поврежденного дома в Дарницком районе, но стал жертвой атаки врага.
Медиком, который погиб во время российской атаки на Киев в ночь на 9 января, оказался 56-летний Сергей Смоляк. Работник Центра экстренной помощи и медицины катастроф был убит, когда враг нанес повторный удар по месту атаки на жилой дом.
Об этом сообщили в Минздраве Украины, глава ведомства Виктор Ляшко и Каховская городская территориальная громада.
«Этой ночью россия убила медика. Его зовут Смоляк Сергей Николаевич. Ему было 56 лет. Он работал в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Когда бригада экстренной медицинской помощи приехала на место обстрела жилого дома, враг нанес повторный удар», — говорится в заявлении Ляшко.
Смоляк погиб на месте. Еще четверо медработников получили ранения. Среди раненых оказались также пятеро спасателей.
По состоянию на утро в больницы госпитализировано 16 пострадавших, остальным помощь оказали на месте.
Детали о медике, погибшем в Киеве 9 января
Смоляк был родом из Каховки Херсонской области. Медик прибыл на место попадания в жилой дом в Дарницком районе Киева для спасения людей и погиб во время повторного удара, выполняя свой профессиональный долг.
Более 25 лет Смоляк работал старшим фельдшером скорой помощи в Каховке. За годы службы он спас не одну жизнь. Уже в Киеве медик продолжил помогать людям, не думая об опасности для себя.
«Он был не только преданным своему делу медиком, но и любящим мужем, отцом и дедушкой. Каховская громада выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Сергея Смоляка. О времени и месте похорон будет сообщено дополнительно», — сообщили в Каховской городской тергромаде.
Напомним, ночной удар по Киеву унес жизни четырех человек, а количество пострадавших, среди которых медики и сотрудники ГСЧС, достигло 25 человек. Масштабные повреждения жилого сектора, детского сада и объектов инфраструктуры зафиксировали в шести киевских районах. В области под вражеским огнем оказалась почти вся территория: пожары вспыхнули в Бориспольском, Обуховском и Броварском районах. В последнем спасатели вытащили из-под обломков семью с маленьким ребенком.