Гибель людей возле укрытия в Киеве: сторожу поликлиники отменили приговор

Сторож поликлиники Вадим Мошкин / © Судебный репортер

Киевский апелляционный суд отменил обвинительный приговор бывшему сторожу поликлиники в Деснянском районе Киева Вадиму Мошкину.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на постановление от 28 мая.

В июле прошлого года суд первой инстанции признал Мошкина виновным в оставлении в опасности, что привело к гибели людей, и назначил ему четыре года лишения свободы.

Согласно приказу директора КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №3» от 30.12.2022, ответственность за своевременное открытие подвальных помещений во время воздушной тревоги возложена на стража здания центра.

В ночь на 1 июня 2023 года около 3 часов ночи, сторож Мошкин, по версии обвинения, «безразлично относясь к возможному наступлению смерти людей от поражающих факторов взрыва ракеты», более 10 минут во время тревоги умышленно не пускал гражданских жителей соседних домов в самый простой подвал.

Две женщины и 9-летняя девочка, оставаясь на открытой местности, попали под ракетный обстрел и погибли.

Мошкин обжаловал приговор. В апелляционном суде он говорил, что не слышал, что стучат в дверь, а когда услышал, пошел открывать дверь, но произошел взрыв и на него упала входная группа стеклянных дверей, которые он хотел открыть, в результате чего он тоже пострадал. Помещение поликлиники не было оборудовано громкоговорителем, отслеживать ситуацию ему пришлось самостоятельно в своем телефоне. Приказ №301, которым на стражей якобы возложена обязанность открывать дверь в укрытие, как утверждает Мокшин, на самом деле появился уже после трагедии, а раньше он его не видел и подпись об ознакомлении там свою не ставил. Основной вход в поликлинику являлся и входом в хранилище. Мошкин и другие стражи несли материальную ответственность, поэтому дверь закрывалась на ночь.

Апелляционный суд допросил двух свидетелей

Показания дала женщина, также работающая сторожем в этом же заведении. Вероятно, это жена Мошкина. Она свидетельствовала, что был приказ на содержание ночью входной двери закрытой, а с приказом №301 она не знакомилась, в помещении больницы не слышно сигнала тревоги. Поэтому свидетель считает, что сторож не мог вовремя услышать сигнал воздушной тревоги. А вход в укрытие снаружи был закрыт постоянно.

Еще одним свидетелем был заместитель директора поликлиники по техническим вопросам. Он показал, что подвал больницы официально не значится как укрытие и о приказе №301 он не знал, но проводил инструктаж сторожей по пользованию укрытием. Кроме того, пояснил, что на момент происшествия приказа ночью держать дверь открытой не было. Свидетель сказал, что, учитывая архитектурные особенности больницы, не во всем помещении больницы есть возможность услышать с улицы сигнал воздушной тревоги, а само помещение не было оборудовано извещением тревоги.

Апелляционный суд считает, что как в ходе досудебного расследования, так и в суде первой инстанции не проверялась версия защиты по фактической возможности вовремя отреагировать на воздушную тревогу и, соответственно, наличие у Мошкина умысла. Следственный эксперимент с участием обвиняемого для воспроизведения обстоятельств происшествия по его версии не проводился. По мнению апелляционного суда, первая инстанция не выяснила путем исследования доказательств, когда фактически был издан приказ №301.

По мнению судей апелляционного суда, приговор был обоснован. Суд первой инстанции, якобы, не проанализировал каждое доказательство как отдельно, так и во взаимосвязи с другими доказательствами, не объяснил, почему отверг версию обвиняемого и не указал, по каким причинам не приняты во внимание доводы защиты.

«Судом первой инстанции переписано содержание обвинения согласно обвинительному акту и формально перечислены доказательства, предоставленные стороной обвинения. При этом в приговоре не приведен анализ доказательств, мотивы которых взяты за основу, одни доказательства и отвергнуты другие, не проверена версия стороны защиты о наличии в действиях Мошкина состава преступления», — считает апелляционный суд.

Приговор был отменен и назначен новый рассмотрение дела в суде первой инстанции.

Апелляционный суд еще не передал материалы дела в Деснянский районный суд Киева. Поэтому ни новый судья, ни даты судебных заседаний не определены.

Напомним, что по этим же событиям судят также четырех чиновников. Их обвиняют в служебной халатности, что они не проконтролировали состояние укрытий и их доступность. что привело к смерти и травмированию людей в результате воздушной ракетной атаки со стороны РФ.

На скамье подсудимых — директор Департамента муниципальной безопасности Киевской горгосадминистрации Андрей Ткачук, первый заместитель председателя Деснянской райгосадминистрации в Киеве Ирина Алексеенко, директор КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №3» Деснянского района Киева Олег Шугалевич и его заместитель Вину они тоже не признают.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 1 июня 2023 года в Киеве возле закрытого укрытия в поликлинике в Деснянском районе столицы погибли три человека: 9-летняя девочка и ее 34-летняя мама, а также 33-летняя женщина.

После трагического инцидента Комиссия Киевсовета приняла решение о круглосуточном доступе к укрытиям. Также городские власти ужесточили контроль за работой укрытий.