Гибель блоггера Кости Кудо в элитном Lamborghini: полиция назвала причину
Полиция подтвердила самоубийство блогера Кости Кудо из-за финансовых затруднений.
Правоохранители подтвердили версию самоубийства 32-летнего крипоблогера Константина Ганича (Костя Кудо) в салоне Lamborghini.
Об этом сообщает полиция Киева.
Пересмотрев камеру видеонаблюдения правоохранители установили, что мужчина совершил самоубийство.
По данным следствия, накануне блоггер жаловался близким об ухудшении эмоционального состояния из-за финансовых проблем. Также он направил им прощальное сообщение.
Ночью накануне криптоблогер припарковался возле одного из многоэтажных домов и выстрелил в голову из зарегистрированного оружия.
«Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с дополнительной отметкой „самоубийство“. Досудебное расследование продолжается», — рассказали в полиции.
Напомним, что 11 октября в Киеве полицейские обнаружили в салоне элитного авто Lamborghini Urus тело 32-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову.
Погибшим оказался Константин Ганич, известный в сети как Костя Кудо — криптоблогер и трейдер.