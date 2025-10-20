ТСН в социальных сетях

Киев
1841
1 мин

Гибель блоггера Кости Кудо в элитном Lamborghini: полиция назвала причину

Полиция подтвердила самоубийство блогера Кости Кудо из-за финансовых затруднений.

Дмитрий Гулийчук
По словам полиции, криптоблогер Костя Кудо сам свел счеты с жизнью

По словам полиции, криптоблогер Костя Кудо сам свел счеты с жизнью / © Полиция Киева

Правоохранители подтвердили версию самоубийства 32-летнего крипоблогера Константина Ганича (Костя Кудо) в салоне Lamborghini.

Об этом сообщает полиция Киева.

Пересмотрев камеру видеонаблюдения правоохранители установили, что мужчина совершил самоубийство.

/ © Полиция Киева

© Полиция Киева

По данным следствия, накануне блоггер жаловался близким об ухудшении эмоционального состояния из-за финансовых проблем. Также он направил им прощальное сообщение.

Ночью накануне криптоблогер припарковался возле одного из многоэтажных домов и выстрелил в голову из зарегистрированного оружия.

«Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с дополнительной отметкой „самоубийство“. Досудебное расследование продолжается», — рассказали в полиции.

Константин Ганич

Константин Ганич

Напомним, что 11 октября в Киеве полицейские обнаружили в салоне элитного авто Lamborghini Urus тело 32-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову.

Погибшим оказался Константин Ганич, известный в сети как Костя Кудо — криптоблогер и трейдер.

