Гибель 20-летнего парня на канатной дороге в Киеве: будут судить пятерых обвиняемых

Обрыв канатной дороги в Киеве

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В Киеве будут судить пятерых фигурантов дела о гибели 20-летнего парня из-за обрыва троса канатной дороги.

Прокуроры уже направили в суд обвинительный акт, сообщили в полиции Киева и городской прокуратуре.

Среди обвиняемых — проектант аттракциона, директор предприятия, выигравшего конкурс на обустройство канатной переправы, проводивший осмотр аттракциона эксперт, предприниматель, управлявший канатной дорогой с 2024 года и бывший инженер по техническому надзору коммунального предприятия «Плесо».

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В ходе следствия правоохранители установили, что они допустили нарушения в работе аттракциона. В частности:

закрепленный стальной канат нельзя было использовать из-за несоответствия техническим характеристикам и целевому назначению, что, как следствие, привело к обрыву каната;

эксперт по техническому осмотру должен был выявить, что фактически установленные крепления и канат не отвечают требованиям конструкторских документов, но не сделал этого;

эксслужащий коммунального предприятия КГГА во время работ по аварийно-спасательному обслуживанию аттракциона изменил некоторые части механизма, не учитывая, как это повлияет на дальнейшую нагрузку всей конструкции;

директор аттракциона не позаботился о надлежащих условиях для его безопасной работы, а арендующий его предприниматель не соблюдал правила пользования и надлежащего обслуживания канатной переправы.

Напомним, из Винницы в Киев приехали двое братьев на отдых. Они решили воспользоваться канатной дорогой через Днепр. Во время поездки старший брат смог добраться до конца переправы, а младший упал в воду, когда оборвался канат. Трагедия произошла 21 июля 2024 года.