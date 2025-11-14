Герой-спасатель, чья квартира сгорела, получил новое жилье: подробности от ГСЧС

Спаситель Сергей / © Игорь Клименко

История с трагическим началом: спасатель Сергей приехал на вызов тушить пожар в собственной квартире после вражеских обстрелов Киева. Героя и его семью не оставили в беде.

Об этом глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям рассказал в слоте 1+1 телемарафона.

Несмотря на личную трагедию, мужчина исполнял свой профессиональный долг.

Руководство ГСЧС и МВД отреагировало на ситуацию. По словам Андрея Даника, спасатель и его семья уже получили ключи от нового дома.

«Сергию при поддержке МВД мы предоставили служебное жилье. Он получил сегодня от него ключи. Я думаю, что он сейчас вместе с семьей находится там», — сообщил глава ГСЧС.

Он уточнил, что семье предоставили полноценное жилье: «Это нормальная служебная квартира, которая обеспечена».

Андрей Даник пояснил, что такая оперативная помощь стала возможной благодаря заблаговременной подготовке к подобным случаям. В ведомстве понимали риски, особенно в условиях военного положения.

«Мы покупали жилье для наших подразделений служебное, потому что мы понимали, что подобные случаи могут быть», — отметил глава ГСЧС.

Напомним, в Киеве спасатель Сергей Власенко, находясь на дежурстве, прибыл на место удара российского дрона и увидел, что горит его собственная квартира. В момент атаки дома были мама, жена и двое маленьких детей, успевших спуститься в укрытие после тревоги.