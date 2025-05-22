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- Киев
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Гепатит А в столице: в Киевводоканале ответили на обвинения
В Соломенском районе Киева зафиксирована вспышка гепатита А. Киевводоканал уверяет, что централизованная вода безопасна.
В Соломенском районе Киева зафиксирована вспышка гепатита А, и одной из возможных причин могло стать загрязнение воды во внутридомовых сетях.
Об этом сообщили в Киевводоканале.
В централизованной системе города вода соответствует нормам, сообщили в коммунальном предприятии.
Главный санитарный врач Киева Сергей Чумак отмечал, что причиной заболеваний могло быть однократное попадание загрязненной воды в водопровод. Анализы выявили незначительное превышение аммиака, что может свидетельствовать о попадании сточных вод, однако в целом качество воды соответствовало стандартам.
«Ежедневно качество питьевой воды контролируется на всех этапах ее подготовки, по всей технологической цепи: на очистных сооружениях, перед подачей в распределительную сеть Днепровской и Деснянской водопроводных станций Киевводоканала, на насосных станциях и непосредственно в распределительной водопроводной сети», — заявили в водоканале.
«Киевводоканал» подтвердил, что ежедневный мониторинг воды на всех этапах ее подготовки не выявил нарушений. После вспышки были проведены дополнительные пробы в Соломенском районе 19 и 20 мая — отклонений не найдено.
Специалисты предполагают, что источником инфекции могли стать внутридомовые сети, за которые отвечают управляющие домами.
«За состояние водопроводных сетей, которые проходят в технических подвалах и к которым присоединены внутридомовые сети, отвечают юридические и физические лица, у которых они находятся в собственности или пользовании. Держателям жилых домов рекомендуют регулярно осуществлять промывку внутридомовых сетей, чтобы избежать таких вторичных загрязнений», — отметили специалисты.
Напомним, эксперты обнаружили источник заражения вспышки гепатита A в Киеве.