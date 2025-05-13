Гепатит А свирепствует в Киеве: что известно и как уберечь себя и детей

В Киеве госпитализировали четырех детей с гепатитом А

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В Киевской городской детской больнице №1 находятся четыре ребенка, больные гепатитом А.

Об этом сообщила заместитель директора медучреждения Полина Дудченко в эфире телеканала «Киев24».

Врач отметила, что большинство случаев имеют легкое течение, но встречаются и классические формы с характерной желтухой, интоксикацией, тошнотой, диареей и обесцвечиванием стула.

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«Гепатит А — это болезнь грязных рук. Его можно избежать благодаря простым правилам: мыть руки после туалета, перед едой, готовкой, мыть овощи и фрукты», — подчеркнула Дудченко.

Также она отметила эффективность вакцинации против гепатита А, которая проводится двумя дозами с интервалом в полгода. Несмотря на то, что прививка не входит в обязательный календарь вакцинации в Украине, медики рекомендуют родителям подумать о профилактике.

«Весной и летом, когда дети больше гуляют по улице, мы традиционно фиксируем рост заболеваемости. У малышей еще нет сложившихся навыков гигиены, и это способствует распространению вируса», — пояснила она.

По ее словам, в данный момент ситуация не имеет признаков эпидемии, однако наблюдается «заметный рост» количества случаев. Особенно поражены те, кто живет вместе или тесно контактирует, например — в семье или классе.

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«Ребенок пришел из туалета, не помыл руки, взял яблоко, передал другому — и есть источник», — привела пример медик.

Что такое гепатит А: симптомы, пути заражения и как уберечься от «болезни грязных рук»

Гепатит А — это острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита А (HAV). В народе его часто называют «болезнью грязных рук», ведь основной путь заражения — фекально-оральный. Возбудитель попадает в организм из-за немытых рук, загрязненной пищи или воды.

Как передается вирус:

Гепатит А очень заразен. Чаще всего инфицирование происходит в бытовых условиях — в семье, школе или в детском саду. Контакт с зараженным человеком, использование общих полотенец, посуды или даже объятия — все это повышает риск передачи. Также вирус может попасть в организм из-за плохо обработанных продуктов или воды из открытых источников.

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Симптомы болезни:

Первые признаки появляются обычно через 2–6 нед после инфецирования. Среди основных симптомов:

повышенная температура;

слабость, головные боли;

тошнота, рвота;

боль в животе;

диарея;

желтуха — пожелтение кожи и белков глаз;

темная моча и обесцвеченный кал.

Однако у детей гепатит А часто может проходить бессимптомно или по минимальным признакам. Большинство пациентов полностью выздоравливают, не имея хронических последствий.

Напомним, по словам Сергея Чумака, главного государственного санитарного врача Киева, еще 8 мая начали поступать срочные сообщения о заболевании вирусным гепатитом А.

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