Где в Киеве уже цветет сирень: лучшие места для прогулок и фотосессий

В Киеве начала цвести сирень. Первые цветы уже есть в парках, а через несколько дней он массово расцветет по всему городу.

Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Цветение сирени в Киеве — предупреждение от КГГА

По данным профильного департамента, период цветения сирени обычно длится с конца апреля по начало мая. Один куст цветет в среднем от двух до трех недель. Поскольку в городе высажены разные сорта, которые распускаются поэтапно, общий период цветения будет длиться несколько недель.

Городские власти приглашают киевлян и гостей столицы посетить зеленые зоны отдыха на свежем воздухе.

«Осторожно относиться к зеленым насаждениям, не ломать веток и сохранять чистоту в парках и скверах», — отметили в КГГА.

Где цветет сирень в Киеве — лучшие локации

Полюбоваться цветением можно на десятках локаций по всему городу. В частности:

Голосеевский район: парк им. Рыльского, скверы у библиотеки им. Вернадского и Небесной Сотни.

Дарницкий район: парк «Партизанской славы», сквер по ул. Корзина.

Деснянский район: парки «Деснянский», «Фестивальный», «Киото», им. Шухевича и просп. Красной Калины.

Днепровский район: парк «Победа», «Аврора», парк вдоль ул. Гетьмана Полуботка, бульв. Верховной Рады.

Оболонский район: парки «Наталка» и вокруг озера Иорданское, сквер на ул. Героев полка «Азов».

Печерский район: Наводнический парк, сквер им. Мозгового.

Святошинский район: парки «Совки», «Интернациональный», «Юность», сквер им. Стуса.

Соломенский район: парк «Отрадный», ландшафтный парк, парк «Орленок», парк им. Зерова.

Шевченковский район: «Владимирская горка», парк им. Шевченко, Сырецкий парк, Нивки, Пейзажная аллея и мемориал Бабий Яр.

Полный перечень также включает многочисленные скверы и бульвары во всех административных районах Киева.

Штрафы за сирень — последние новости

Напомним, что в Украине нельзя ломать сирень, ведь это вредит кустам, и в следующем году они будут цвести хуже. Кроме того, это административное правонарушение. За повреждение растений в парках или дворах предусмотрен штраф: от 340 до 1360 грн.

Ломание кустов считается нарушением правил благоустройства и является административным правонарушением, наказываемым статьей 152 админкодекса Украины.

