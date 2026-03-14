Где на Киевщине нет газа, отопления и света после удара 14 марта: список

Удар по Киевщине 14 марта

Реклама

В результате вражеской атаки на Киевщину, 14 марта, в результате которой погибли 4 человека, ряд населенных пунктов области остались без отопления и света.

Какие населенные пункты пострадали и когда ситуация наладится, рассказал начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Обуховщина — газоснабжение

Без газоснабжения осталось 6 населенных пунктов, а именно: г. Украинка, с. Веремья, с. Жуковцы, с. Триполье, с. Халепья, с. Щербаковка. Всего 7911 абонентов, большинство из них в Украинке. По оценкам специалистов газоснабжения планируется возобновить в течение двух суток.

Реклама

В Украинке из-за вражеских обстрелов также временно прекращено теплоснабжение в 62 многоквартирных домах для 8367 абонентов. Отчасти теплоснабжение отсутствует и в самом Обухове. В результате повреждения газоснабжения в одну из котельных города, отопление прекращено в 64 домах для 9689 абонентов.

«Именно сейчас коммунальщики выясняют время на ликвидацию последствий и уже работают над восстановлением теплоносителя в сети», — заверил начальник ОВА.

Обесточение

В Броварском, Вышгородском и Обуховском районах Киевской области обезживано всего 4600 абонентов. Энергетики работают над восстановлением.

Водоснабжение

Услуги централизованного водоснабжения во всех общинах области предоставляются в штатном режиме, сказал Калашник.

Реклама

Удар по Украине 14 марта: последние новости

Напомним, что Россия 14 марта нанесла новый массированный удар по Украине.

В Киевской области уже четверо погибших и 15 пострадавших. Три человека, как мы указывали выше, погибли в Броварах, четвертый человек — в Вышгородском районе. Наибольший удар пришелся на Бровары. Там люди просто выбегали из домов во время атаки.

После массированной атаки в ночь на 14 марта часть регионов Украины переходит к аварийным отключениям.

Основная цель удара — энергетическая инфраструктура Киева и области.