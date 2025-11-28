- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 53
- Время на прочтение
- 4 мин
Где можно купить елку в Киеве: адреса официальных точек продаж
КГГА обнародовала список официальных ярмарок в Киеве, где можно будет купить елку.
В Киеве 3 декабря заработают официальные елочные ярмарки, где можно будет купить натуральные хвойные деревья и новогодние украшения. Уже опубликован перечень локаций с официальными продажами елок.
Об этом сообщил Официальный портал Киева.
По информации Департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской госадминистрации, елочные ярмарки в столице будут открываться постепенно и будут работать до 31 декабря.
Организаторы елочных ярмарок — подчиненные Департаменту коммунальные предприятия «Владимирский рынок», «Житний рынок», «Свиточ» г. Киева и «Киевская спадщына».
Адреса официальных елочных ярмарок в Киеве по районам
Голосеевский район:
пересечение улиц Владимиро-Лыбедской и Антоновича;
ул. Самийла Кишкы, 5;
ул. Степана Рудницкого, 6-А;
ул. Васильковская, 8;
пер. Руслана Лужевского, 1 (2 локации);
ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса Теремки-2);
просп. Академика Глушкова, 16-16/7;
просп. Академика Глушкова, 31-А;
ул. Метрологическая, 19;
ул. академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки «Феофаниевский»);
ул. Феодосийская, Днепровское шоссе;
ул. Кольцевая дорога, 1 (заезд к ТЦ «Республика»).
Дарницкий район:
ул. Архитектора Вербицкого, 16;
ул. Братства Тарасовцев, 9;
ул. Елизаветы Чавдар, 1;
ул. елизаветы Чавдар, 13;
ул. Здолбуновская, 2;
ул. Михаила Драгоманова, 14;
ул. Елены Пчилкы, 2;
пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой);
ул. Срибнокольская, 13;
ул. Ялтинская, 5-А;
ул. Ялтинская, 5-Б;
пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;
ул. Александра Мишуги, 2;
пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко;
пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой;
просп. Петра Григоренко, 26;
просп. Петра Григоренко, 41-43;
ул. Срибнокольская, 5-Б (съезд с просп. Петра Григоренко на просп. Николая Бажана — станция метро «Позняки»);
Днепровская набережная, 17-А (возле ТЦ «Новус»);
ул. Александра Мишуги, 4;
ул. Заречная, 1;
микрорайон Бортничи (пересечение улиц Светлой и Автопарковой);
ул. Здолбуновская, 17.
Деснянский район:
ул. Рональда Рейгана, 4;
ул. Рональда Рейгана, 8;
просп. Червоной Калины, 15;
просп. Червоной Калины, 26;
просп. Червоной Калины, 44;
просп. Червоной Калины, 60/10;
просп. Червоной Калины, 95-97;
ул. Героев Энергетиков, 2;
ул. Героев Энергетиков, 4;
ул. Героев Энергетиков, 5;
ул. Героев Энергетиков, 6;
ул. Милютенко, 34 (распределительная полоса);
станция метро «Лесная» (ул. Гетмана Павла Полуботка, 88/3);
станция метро «Черниговская».
Днепровский район:
бульвар Игоря Шамо, 2/7;
ул. Андрея Малышко, 4-А;
ул. Ивана Мыколайчука, 9;
ул. Миропольская, 25;
ул. Радужная, 4;
ул. Юрия Шумского, 1;
просп. Павла Тычины, 7;
просп. Соборности, 2/1;
пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо;
пересечение улиц Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича;
ул. Регенераторная, 4;
ул. Андрея Малышко (напротив ТЦ «Детский мир»);
пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича.
Оболонский район:
просп. Владимира Ивасюка, 27-Б;
просп. Владимира Ивасюка, 46;
ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8-А;
просп. Оболонский, 1-Б;
просп. Оболонский, 52-А;
просп. Оболонский, 45/28;
ул. Полярная, 8-Б;
ул. Героев Днепра, 29-В;
ул. Героев Днепра, 30;
ул. Героев Днепра, 32;
ул. Героев Днепра, 41;
ул. Иорданская, 17;
ул. Героев полка «Азов», 3;
ул. Героев полка «Азов», 12;
ул. Героев полка «Азов», 34;
ул. Александра Архипенко, 6-А;
площадь Оболонская, 6;
просп. Литовский, 2;
просп. Маршала Рокоссовского, ¾;
просп. Степана Бандеры, 15-А (на парковке гипермаркета «АШАН Почайна»).
Печерский район:
бульв. Николая Михновского, 25;
бульв. Николая Михновского, 30/1;
ул. Большая Васильковская, 107;
ул. Шота Руставели, 16 (в пределах территории заведения «МИЛК БАР»).
Подольский район:
ул. Верхний Вал, 16 (3 локации);
пересечение улиц Верхний Вал и Житнеторжской (локация № 4);
ул. Светлицкого, 30/20 (2 локации);
ул. Вышгородская, 21/6 (возле супермаркета «Сильпо»);
просп. Европейского Союза, 12-А (возле супермаркета «АТБ»);
просп. Европейского Союза, 58 (ТЦ «Орнамент»);
просп. Европейского Союза, 80;
ул. Межигорская, 56/63-А (возле теннисных кортов);
просп. Свободы, 28;
просп. Василия Порика, 13;
ул. Кирилловская, 125;
пересечение улиц Петропавловской и Кирилловской, 111.
Святошинский район:
бульв. Николая Руденко, 13;
бульв. Николая Руденко, 14;
бульв. Николая Руденко, 15;
ул. Василия Кучера, 5;
ул. Симиренко, 10;
ул. Симиренко, 17;
ул. Зодчих, 46;
ул. Зодчих, 62;
ул. Зодчих, 68/2;
ул. Тулузы, 2/58;
ул. Якуба Коласа, 23;
ул. Ирпенская, 76-80;
ул. Подлесная, 1;
ул. Академика Булаховского, 30;
ул. академика Ефремова, 8 (распределительная полоса);
ул. Леся Курбаса, 16-А (возле остановки трамвая №3).
Соломенский район:
бульвар Чоколовский, 1;
бульвар Чоколовский, 19-21;
бульвар Чоколовский, 20;
просп. Воздушных Сил, 18/2;
ул. Соломенская, 33;
ул. Академика Шалимова, 37;
просп. Отрадный, 15/45;
ул. Борщаговская, 154-А (возле ТЦ «Аркадия»);
просп. Любомира Гузара, 48 (со стороны подъезда к мосту);
просп. Берестейский, 47 (возле стоянки транспортных средств);
просп. Валерия Лобановского, 4-А (возле подземного перехода);
ул. Волынская, 53.
Шевченковский район:
ул. Юрия Ильенко, 1;
ул. Даниила Щербаковского, 56;
пересечение улиц Игоря Турчина и Мрии;
ул. Парково-Сырецкая, 10;
ул. Ольжича, 14;
ул. Елены Телиги, 31/1;
ул. Шусева, 5;
пересечение улиц Елены Телиги и Щусева;
ул. Дорогожицкая, 13/14.
К слову, цены на новогодние елки в Киеве в этом году будут колебаться от 350 до 4 000 грн. Заместитель директора КП «Свиточ» Владимир Лебедко сообщил, что самой дешевой будет сосна (от 350 грн), а самые дорогие — импортные елки (до 3 000 — 4 000 грн). Цена зависит от пышности и вида, а не только от высоты.