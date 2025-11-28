Где можно купить елку в Киеве: адреса официальных точек продаж

Покупка елки / © УНИАН

В Киеве 3 декабря заработают официальные елочные ярмарки, где можно будет купить натуральные хвойные деревья и новогодние украшения. Уже опубликован перечень локаций с официальными продажами елок.

Об этом сообщил Официальный портал Киева.

По информации Департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской госадминистрации, елочные ярмарки в столице будут открываться постепенно и будут работать до 31 декабря.

Организаторы елочных ярмарок — подчиненные Департаменту коммунальные предприятия «Владимирский рынок», «Житний рынок», «Свиточ» г. Киева и «Киевская спадщына».

Адреса официальных елочных ярмарок в Киеве по районам

Голосеевский район:

пересечение улиц Владимиро-Лыбедской и Антоновича;

ул. Самийла Кишкы, 5;

ул. Степана Рудницкого, 6-А;

ул. Васильковская, 8;

пер. Руслана Лужевского, 1 (2 локации);

ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса Теремки-2);

просп. Академика Глушкова, 16-16/7;

просп. Академика Глушкова, 31-А;

ул. Метрологическая, 19;

ул. академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки «Феофаниевский»);

ул. Феодосийская, Днепровское шоссе;

ул. Кольцевая дорога, 1 (заезд к ТЦ «Республика»).

Дарницкий район:

ул. Архитектора Вербицкого, 16;

ул. Братства Тарасовцев, 9;

ул. Елизаветы Чавдар, 1;

ул. елизаветы Чавдар, 13;

ул. Здолбуновская, 2;

ул. Михаила Драгоманова, 14;

ул. Елены Пчилкы, 2;

пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой);

ул. Срибнокольская, 13;

ул. Ялтинская, 5-А;

ул. Ялтинская, 5-Б;

пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;

ул. Александра Мишуги, 2;

пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко;

пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой;

просп. Петра Григоренко, 26;

просп. Петра Григоренко, 41-43;

ул. Срибнокольская, 5-Б (съезд с просп. Петра Григоренко на просп. Николая Бажана — станция метро «Позняки»);

Днепровская набережная, 17-А (возле ТЦ «Новус»);

ул. Александра Мишуги, 4;

ул. Заречная, 1;

микрорайон Бортничи (пересечение улиц Светлой и Автопарковой);

ул. Здолбуновская, 17.

Деснянский район:

ул. Рональда Рейгана, 4;

ул. Рональда Рейгана, 8;

просп. Червоной Калины, 15;

просп. Червоной Калины, 26;

просп. Червоной Калины, 44;

просп. Червоной Калины, 60/10;

просп. Червоной Калины, 95-97;

ул. Героев Энергетиков, 2;

ул. Героев Энергетиков, 4;

ул. Героев Энергетиков, 5;

ул. Героев Энергетиков, 6;

ул. Милютенко, 34 (распределительная полоса);

станция метро «Лесная» (ул. Гетмана Павла Полуботка, 88/3);

станция метро «Черниговская».

Днепровский район:

бульвар Игоря Шамо, 2/7;

ул. Андрея Малышко, 4-А;

ул. Ивана Мыколайчука, 9;

ул. Миропольская, 25;

ул. Радужная, 4;

ул. Юрия Шумского, 1;

просп. Павла Тычины, 7;

просп. Соборности, 2/1;

пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо;

пересечение улиц Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича;

ул. Регенераторная, 4;

ул. Андрея Малышко (напротив ТЦ «Детский мир»);

пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича.

Оболонский район:

просп. Владимира Ивасюка, 27-Б;

просп. Владимира Ивасюка, 46;

ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8-А;

просп. Оболонский, 1-Б;

просп. Оболонский, 52-А;

просп. Оболонский, 45/28;

ул. Полярная, 8-Б;

ул. Героев Днепра, 29-В;

ул. Героев Днепра, 30;

ул. Героев Днепра, 32;

ул. Героев Днепра, 41;

ул. Иорданская, 17;

ул. Героев полка «Азов», 3;

ул. Героев полка «Азов», 12;

ул. Героев полка «Азов», 34;

ул. Александра Архипенко, 6-А;

площадь Оболонская, 6;

просп. Литовский, 2;

просп. Маршала Рокоссовского, ¾;

просп. Степана Бандеры, 15-А (на парковке гипермаркета «АШАН Почайна»).

Печерский район:

бульв. Николая Михновского, 25;

бульв. Николая Михновского, 30/1;

ул. Большая Васильковская, 107;

ул. Шота Руставели, 16 (в пределах территории заведения «МИЛК БАР»).

Подольский район:

ул. Верхний Вал, 16 (3 локации);

пересечение улиц Верхний Вал и Житнеторжской (локация № 4);

ул. Светлицкого, 30/20 (2 локации);

ул. Вышгородская, 21/6 (возле супермаркета «Сильпо»);

просп. Европейского Союза, 12-А (возле супермаркета «АТБ»);

просп. Европейского Союза, 58 (ТЦ «Орнамент»);

просп. Европейского Союза, 80;

ул. Межигорская, 56/63-А (возле теннисных кортов);

просп. Свободы, 28;

просп. Василия Порика, 13;

ул. Кирилловская, 125;

пересечение улиц Петропавловской и Кирилловской, 111.

Святошинский район:

бульв. Николая Руденко, 13;

бульв. Николая Руденко, 14;

бульв. Николая Руденко, 15;

ул. Василия Кучера, 5;

ул. Симиренко, 10;

ул. Симиренко, 17;

ул. Зодчих, 46;

ул. Зодчих, 62;

ул. Зодчих, 68/2;

ул. Тулузы, 2/58;

ул. Якуба Коласа, 23;

ул. Ирпенская, 76-80;

ул. Подлесная, 1;

ул. Академика Булаховского, 30;

ул. академика Ефремова, 8 (распределительная полоса);

ул. Леся Курбаса, 16-А (возле остановки трамвая №3).

Соломенский район:

бульвар Чоколовский, 1;

бульвар Чоколовский, 19-21;

бульвар Чоколовский, 20;

просп. Воздушных Сил, 18/2;

ул. Соломенская, 33;

ул. Академика Шалимова, 37;

просп. Отрадный, 15/45;

ул. Борщаговская, 154-А (возле ТЦ «Аркадия»);

просп. Любомира Гузара, 48 (со стороны подъезда к мосту);

просп. Берестейский, 47 (возле стоянки транспортных средств);

просп. Валерия Лобановского, 4-А (возле подземного перехода);

ул. Волынская, 53.

Шевченковский район:

ул. Юрия Ильенко, 1;

ул. Даниила Щербаковского, 56;

пересечение улиц Игоря Турчина и Мрии;

ул. Парково-Сырецкая, 10;

ул. Ольжича, 14;

ул. Елены Телиги, 31/1;

ул. Шусева, 5;

пересечение улиц Елены Телиги и Щусева;

ул. Дорогожицкая, 13/14.

К слову, цены на новогодние елки в Киеве в этом году будут колебаться от 350 до 4 000 грн. Заместитель директора КП «Свиточ» Владимир Лебедко сообщил, что самой дешевой будет сосна (от 350 грн), а самые дорогие — импортные елки (до 3 000 — 4 000 грн). Цена зависит от пышности и вида, а не только от высоты.