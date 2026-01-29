- Дата публикации
"Гавно течет из окон": глава Деснянской РГА сказал, надо ли киевлянам уезжать из города
Пока Виталий Кличко призывает к выезду из Киева, районная власть предлагает альтернативный путь.
Из-за морозов и критического состояния энергетической инфраструктуры в Киеве начались прорывы канализации. Однако горожанам не стоит выезжать из столицы, а вместо этого — рыть ямы для туалетов.
Такое мнение глава Деснянской райгосадминистрации Максим Бахматов рассказал в интервью изданию «РБК-Украина».
«Оно уже произошло. В Голосеево уже рвутся трубы, уже гавно течет непосредственно из окон. Там есть несколько домов, где все это позамерзало», — сообщил Бахматов.
Он также объяснил свое заявление о том, что в Киеве надо обустроить выгребные ямы, если канализационная система не выдержит нагрузки во время отключений.
Киевлянам надо оставаться и рыть ямы
«То, что я сказал, что, возможно, надо рыть ямы, я объясню. Кличко говорит, что надо выезжать из Киева. Я считаю, что надо оставаться, рыть ямы и держать оборону, несмотря ни на что. Потому что враг хочет, чтобы мы выехали из Киева», — рассказал глава Деснянской РГА.
Он подчеркнул, что надо делать все, что угодно, но не прекращать бороться.
«Это неприятно — рыть ямы, это унизительно, это катастрофа, в столице это невозможно. Но это уже произошло. Надо выживать, как мы можем: биотуалеты ставить, ямы, кулечки, присыпка котов. Все, что угодно, но надо бороться», — сказал Бахматов.
Заметим, вто же время в телеграм-каналах появилось видео большого затопления в жилом комплексе Голосеевского района Киева. Из-за прорыва труб паркинг залило вместе с автомобилями.
Напомним, из-за критической ситуации с теплом и светом на Троещине Бахматов накануне заявил о готовности обустраивать уличные выгребные ямы в случае отказа канализации. Однако главный санврач Киева Сергей Чумак считает такой шаг преждевременным, поскольку городская система заложена глубоко и вряд ли замерзнет. По его словам, лучше использовать биотуалеты со специальными жидкостями, а решение о выгребных ямах должно приниматься только на общегородском уровне с соблюдением санитарных норм. Сейчас в районе работают палатки обогрева и пункты помощи в школах.