Гасил собственную квартиру: история спасателя из Киева, чей дом уничтожил дрон России

Киевский спасатель Сергей Власенко был на дежурстве, когда российский беспилотник попал в его дом. Он прибыл по вызову вместе с коллегами и увидел, что горит его собственная квартира.

Об этой истории рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

35-летний Сергей Власенко работает начальником караула. Из своих 35 лет-15 он отдал службе, гасил сотни пожаров и спасал людей.

Этой ночью, когда Россия атаковала Киев, он был на дежурстве. Именно в это время российский беспилотник влетел в дом, где проживал с семьей.

Дома находилась мама Сергея, его жена с 5-летним сыном и 8-месячной дочерью. К счастью, они успели среагировать на сигнал воздушной тревоги — и это спасло им жизнь.

Когда подразделение спасателей прибыло на место удара, Сергей увидел, что горит его собственная квартира.

«Квартира, в которой еще вчера бурлила жизнь, выгорела дотла», — написал Клименко.

Спасатель Сергей Власенко / © Игорь Клименко

Как сообщил министр, спасатель не остановился и продолжил работу. Он гасил пламя, охватившее его дом, и разбирал изуродованные конструкции, чтобы добраться до комнаты своих детей.

«Это тяжелое испытание. Но он его выдержал так же, как и каждое „боевое“ дежурство: профессионально и четко», — отметил глава МВД.

Сергей и его семья потеряли все свое жилье. Министр сообщил, что их не оставили сами.

«Они уже получили ключи от служебного дома. Это ответственность системы перед теми, кто ежедневно спасает других», — подчеркнул Клименко.

Такие истории, по словам министра, напоминают, что спасатели — это люди, у которых есть дети, родители и дома, и они все равно первыми идут помогать другим, даже когда их собственный дом становится жертвой войны.

