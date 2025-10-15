Француз получил культурный шок: украинка рассказала, что удивило ее парня в Киеве (фото)

Получил легкий шок — что француз увидел в Украине впервые / © Pexels

Украинская тиктокерка Карина Цимбук поделилась впечатлениями своего парня-француза о Киеве. По ее словам, Филипп был приятно удивлен украинским гостеприимством, поведением водителей и тем спокойствием, с которым местные жители реагируют даже на воздушные тревоги.

Об этом идет речь в видео karyna_tsymbuk.

Первое впечатление — люди

Когда пара приехала в столицу и вышла на Центральный вокзал, иностранца сразу поразила теплота украинцев.

Фото: срин видео karyna_tsymbuk

«Он сказал, что никогда не видел столько искренних эмоций — люди встречают своих близких с объятиями, цветами, улыбками. Это выглядело очень трогательно», — рассказала Карина.

Фото: скрин видео karyna_tsymbuk

Вкусы и цены

После приезда первым гастрономическим опытом Филиппа стали суши на фудкорте, которые, по словам девушки, ему невероятно понравились. Позже он стал поклонником легендарной «Киевской перепички», которую пара ест почти каждый день.

Не меньше француза удивили цены.

«В ресторанах, магазинах, транспорте — все кажется намного доступнее. Когда он узнал, сколько стоят сигареты, был в настоящем шоке: во Франции пачка более 13 евро, а здесь две за семь», — смеется Карина.

Фото: скрин видео karyna_tsymbuk

Поведение на дорогах

Отдельно молодой человек отметил дисциплинированность украинских водителей и пешеходов.

«В Париже все идут даже на красное, а здесь, напротив, водители часто останавливаются заранее, чтобы пропустить людей. Филипп постоянно удивлялся, какие вежливые украинцы за рулем», — делится блогерша.

Фото: скрин видео karyna_tsymbuk

Спокойствие в сложные времена

Больше всего француза поразила стойкость украинцев во время войны.

«Во время тревог он смотрел на людей и не мог поверить, что никто не паникует. Говорил, что эта уравновешенность его вдохновляет и помогает преодолеть собственные страхи», — рассказала Карина.

Недостатки тоже заметил

Несмотря на все положительные впечатления, Филипп обратил внимание и на определенную запущенность города:

«Киев ему очень понравился — красивый, живлй, но, как он выразился, немного недофинансированный. Некоторые дороги и здания нуждаются в ремонте, но это не портит общего впечатления».

