Фото, которое удивит: каким был Северный мост Киева до того, как стал легендой

Что делали с Северным мостом Киева перед его открытием

Уникальное фото 1976 года облетело Сеть. На нем зафиксировано, как Северный мост Киева испытывали на крепость грузовиками.

Сообщество «Жажда: в Киеве интересно» опубликовали этот архивный снимок.

На фото зафиксирован уникальный момент — статические испытания постройки, тогда еще Московского моста. Так проверяли прогибы — насколько конструкция прогибается под заданной нагрузкой.

Строительство Северного моста началось в 1971 году. Архитектором был Георгий Фукс.

Десятки грузовиков тогда были привлечены для тестирования конструкции перед ее открытием.

Как под постом сообщества объяснил один из пользователей, таким образом инженеры проверяли равномерность деформаций: нет ли перекосов, локальных просадок или несимметричного поведения.

«Упругость после снятия нагрузки городов должна вернуться в исходное положение (допустимые остаточные деформации очень малы)», — добавил собственное объяснение Олег Брюховец.

История легендарного моста Украины

Северный мост, введенный в эксплуатацию 3 декабря 1976 г., стал первым в СССР вантовым мостом с одним пилоном. Высота его пилона составляет 119 метров, а длина главного пролета достигает 300 метров. Это сооружение, являющееся памятником архитектуры, играет ключевую роль в транспортной инфраструктуре столицы, соединяя жилые массивы правобережья с Троещиной, Воскресенко и Радужным.

Это фото напоминает об инженерной истории Киева, в частности, о таких проектах, как недостроенные железнодорожные тоннели под Днепром 1938 года, которые остались в истории как «сталинское метро».

