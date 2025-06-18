Фото его родителей на руинах облетело мир: в Киеве под завалами погиб 31-летний студент

Родители не отходили от руин разрушенного дома / © Associated Press

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Ракетный удар России по Киеву 17 июня унес жизнь 31-летний Дмитрий Исаенко — студента магистратуры Украинского государственного университета имени М. П. Драгоманова. Его родители не отходили от руин разрушенного дома — ждали, молились, надеялись на чудо, а фото с места трагедии облетели весь мир.

О смерти студента сообщили в университете.

«Исаенко Дмитрий Константинович, студент 1мЗЛФР группы, 1 курса магистратуры факультета физического воспитания, спорта и здоровья, специальности „Физическая культура и спорт (здоровье человека и физическая рекреация)“, погиб под обломками своего дома в результате очередной жестокой атаки России. Ему было всего 31. Молодой, светлый, добрый. Дмитрий был хорошим другом, достойным сыном, вдохновенным человеком… Он жил, учился, верил в жизнь — пока его не забрала война», — отметили в университете.

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Коллектив учебного заведения выразил искренние соболезнования семье погибшего, отметив, что Дмитрий был вдохновенным человеком, который верил в жизнь.

Погибший Дмитрий Исаенко. Фото: УГУ имени Драгоманова

Напомним, 17 июня Россия осуществила массированный обстрел Украины. Одна из ракет попала в жилую многоэтажку в Соломенском районе, полностью разрушив подъезд. В результате атаки на столицу погибли по меньшей мере 23 человека, более 134 получили ранения. В городе объявили день траура.