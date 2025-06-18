- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 433
- Время на прочтение
- 1 мин
Фото его родителей на руинах облетело мир: в Киеве под завалами погиб 31-летний студент
Российская ракета унесла жизнь студента УГУ имени Драгоманова. Ему было 31.
Ракетный удар России по Киеву 17 июня унес жизнь 31-летний Дмитрий Исаенко — студента магистратуры Украинского государственного университета имени М. П. Драгоманова. Его родители не отходили от руин разрушенного дома — ждали, молились, надеялись на чудо, а фото с места трагедии облетели весь мир.
О смерти студента сообщили в университете.
«Исаенко Дмитрий Константинович, студент 1мЗЛФР группы, 1 курса магистратуры факультета физического воспитания, спорта и здоровья, специальности „Физическая культура и спорт (здоровье человека и физическая рекреация)“, погиб под обломками своего дома в результате очередной жестокой атаки России. Ему было всего 31. Молодой, светлый, добрый. Дмитрий был хорошим другом, достойным сыном, вдохновенным человеком… Он жил, учился, верил в жизнь — пока его не забрала война», — отметили в университете.
Коллектив учебного заведения выразил искренние соболезнования семье погибшего, отметив, что Дмитрий был вдохновенным человеком, который верил в жизнь.
Напомним, 17 июня Россия осуществила массированный обстрел Украины. Одна из ракет попала в жилую многоэтажку в Соломенском районе, полностью разрушив подъезд. В результате атаки на столицу погибли по меньшей мере 23 человека, более 134 получили ранения. В городе объявили день траура.