"Ей еще жить и жить": в Киеве дрон РФ оборвал жизнь талантливой 19-летней Анастасии Маслий

Памяти 19-летней Анастасии Маслий, чью жизнь оборвала война.

В результате удара российского дрона по жилой многоэтажке Киева в ночь на 26 октября погибла 19-летняя Анастасия Маслий.

Воспоминаниями о погибшей девушке поделился Киево-Печерский лицей №171 «Лидер», выпускницей которого была Анастасия.

Настя выпустилась из лицея 2023 года.

«Яркая, талантливая, умная девушка, исполненная мечт и планов на будущее. Жизнь, которая только начиналась, трагически оборвалась этой ночью — вместе с мамой Настя погибла в результате попадания российского дрона в многоэтажку в Деснянском районе. Светлая память и вечное уважение», — говорится в сообщении.

Знакомые вспоминают Настю как хорошую, искреннюю, улыбающуюся девушку, «которую еще жить и жить».

Ранее соседка погибших рассказала, что мама и ее 19-летняя дочь погибли, потому что вдохновлялись токсического дыма во время пожара, возникшего в результате российского удара.

Напомним, что в результате российской атаки дронами в Деснянском районе Киева погибли три человека, среди которых 19-летняя девушка и ее 46-летняя мать. Еще более 30 человек были ранены.

