Лось / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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Пока люди остаются в стороне, природа Чернобыльской зоны продолжает удивлять разнообразием животного мира. Во время очередной научной экспедиции исследователям удалось зафиксировать на камеру величественного лося, свободно чувствующего себя среди местных лесов и болот.

Кадрамы встречи с лесным великаном и подробностями экспедиции специалисты поделились на своей странице в Facebook.

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Лося была замечена во время экспедиции в Чернобыльской зоне

Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника совместно с коллегами из Центра природоохранных исследований и мониторинга «Супий» провели плановую полевую экспедицию. Ее целью являлось наблюдение за состоянием популяций редких видов и исследование экосистемы зоны отчуждения.

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В ходе работы ученые встретили лося. Такие наблюдения важны для исследователей, так как позволяют оценивать состояние популяций и изучать поведение диких животных в природной среде.

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Чернобыльской зоне сменился главарь стада диких быков. Лидерство вернул себе самец по имени Си, в то время как его соперника Рябка заметили с поврежденным рогом. В заповеднике предполагается, что травма могла быть следствием борьбы за первенство в стаде.

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