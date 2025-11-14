"Это уже в третий раз со мной": жители Киева рассказали об ужасах пережитой атаки

Обстрел Киева / © ТСН

Реклама

Киев и область ночью пережили массированную комбинированную вражескую атаку.

Корреспондентка ТСН Наталья Нагорная пообщалась с пострадавшими.

Евгения и Артем живут в подъезде, который уже вторично оказывается в эпицентре удара. На этот раз взрывной волной побили окна.

Реклама

«Часто. Часто. Может раз в два месяца что-то такое, очень мощное», — рассказывает Евгения.

Она вспоминает, что в предыдущий раз был не менее пугающим.

«Предыдущий раз, мне кажется, был июль. Где-то середина июля и у нас "Шахед" залетел. Первый, второй этаж полностью разбил. И машину нашу тоже разбил», – говорит женщина.

Для нее это уже третий случай, когда она оказывается рядом с местом трагедии: «Я вообще была в „Охматдете“, когда там трагедия произошла. Это уже со мной, в третий раз».

Реклама

Враг сознательно избивал по гражданской инфраструктуре. Всего в Киеве зафиксировано 22 локации поражения в разных районах. Это жилые дома, больница, дипломатическое представительство, магазины и офисы.

Последствия обстрела Киева / © ТСН

Напомним, в Киеве спасатель Сергей Власенко во время дежурства прибыл на вызов и обнаружил, что горит его собственная квартира - в дом попал российский дрон . Его семья успела выбежать после сигнала тревоги, поэтому никто не пострадал.

Несмотря на личную трагедию, спасатель продолжил работу и помогал устранить последствия удара. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что семье предоставили служебное жилье, подчеркнув: такие истории демонстрируют, что спасатели спасают других даже тогда, когда их собственный дом становится мишенью войны.